日媒：安倍与莫迪交往甚密 但印不会与中国翻脸

原标题：日媒：安倍与莫迪交往甚密 但印不会为日本与中国翻脸

参考消息网6月26日报道 《日本经济新闻》网站6月25日刊登文章介绍印度总理莫迪与日本首相安倍晋三的关系。文章称，对于安倍来说，莫迪是一位和自己一样推崇战略外交、意气相投的外国领导人。

文章称，日本首相安倍晋三（63岁）与印度总理纳伦德拉·莫迪（67岁）的成长环境截然不同。安倍是日本前首相的外孙，出生于政治世家，莫迪出生于印度西部古吉拉特邦的贫困家庭。但两人分别提出“安倍经济学”、“莫迪经济学”等口号，提高凝聚力的政治手法也很相似。

文章称，莫迪出生于印度屈指可数的工业邦之一的古吉拉特邦，在该州任首席部长时期，发挥领导才能，吸引了福特汽车等外国企业投资，并促进了基础设施的发展。莫迪在民众中的声望很高，在2014年5月就职后的三年半时间里，支持率一直保持在50%以上。

2017年9月，莫迪与安倍曾在莫迪家乡古吉拉特邦举行会晤。在晚宴之前的欢迎仪式上发生了一个小插曲：莫迪请安倍乘坐的是印方准备的敞篷汽车，而在此之前，安倍的警卫曾向其汇报称“印度方面询问可不可以乘坐敞篷汽车，由于担心遭到袭击，拒绝了这一提议”。

但当时安倍面前只有敞篷汽车，“为了莫迪的面子，我只能坐”，安倍说服了警卫，乘上了敞篷汽车。最终9公里长的检阅平安无事。

文章称，安倍与莫迪的首次会晤要追溯到10年前的2007年4月，时任古吉拉特邦首席部长的莫迪访问日本，与第一次担任日本首相的安倍举行会谈。有一个令安倍难忘的场面。2007年8月，安倍应印度方面的邀请在印度国会发表演讲。当安倍说到“我坚信日印关系是世界上最具潜力的双边关系”时，会场上响起了雷鸣般的掌声。

文章称，安倍对印度有特别的感情，1957年二战后首位访问印度的日本首相就是安倍的外祖父岸信介。对于日本来说，能够期待实现与中国相当程度增长的只有印度。

文章称，安倍第二次担任日本首相后，大幅改变对印政策。此前，日本考虑到南亚的复杂局势，曾把印度和巴基斯坦同等对待。但现在，日本驻印度大使馆是常驻陆海空自卫队武官的六大使馆之一。

不过文章称，印度在传统上奉行全方位、等距离外交，重视与欧美的关系，但莫迪提出“东进”构想，并将外交轴心转移到东亚和东南亚。日本和印度双方的主要贸易伙伴国都是中国。印度与中国还存在国力差距，对印度来说，并非如日本所想的那样可以割裂与中国的关系。“日本越是强调中国威胁，印度就越难做”，日本政府高官曾被印度外交官如此批评。

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