德媒：中国赠马克思像成自拍景点 每天数千人参观

原标题：德媒称中国赠马克思像成特里尔一景：每天有数千人参观

参考消息网6月26日报道 德媒称，在世界著名思想家卡尔·马克思诞辰200周年之际，其故乡特里尔市举办的关于他的大型展览已经吸引了成千上万名游客。展览公司总经理赖纳·奥茨说：“最初这几周的反响非常好。我们对参观人数感到满意。”前来马克思故乡观看展览的游客不仅来自德国各地，也来自卢森堡、比利时、法国、英国、美国和中国。

据德国《世界报》网站6月23日报道，莱茵兰-普法尔茨州举办的名为“卡尔·马克思1818-1883·生活·著作·时代”展览在7周前开幕，将持续到10月21日。马克思1818年5月5日出生在特里尔，并在那里度过了人生的前17年。他被视为共产主义的精神之父。

报道称，特里尔旅游与市场营销有限公司总经理诺贝特·克特勒说，为庆祝马克思诞辰而揭幕的由中国赠送的大型卡尔·马克思雕像也“受到欢迎”，总是有人站在它旁边拍照。“它已经成为特里尔的自拍景点”。每天有多少人前来参观这座5.5米高的雕像，目前没有确切数字。克特勒说，估计每天会有几千人。

在特里尔的马克思雕像前，游客纷纷举起手机拍照。（美联社资料图片）

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