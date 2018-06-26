日媒：大阪地震时中国游客因不懂日语手足无措

原标题：大阪地震中国游客不懂日语手足无措 日媒吁完善外语服务机制

参考消息网6月26日报道 日媒称，日本大阪府北部地震中许多外国游客和来自海外的旅日人士因无法理解日语的灾害和交通信息而不知所措。为迎来明年大阪二十国集团（G20）峰会以及2020年东京奥运会和残奥会，外语方面的应对或将成为课题。

据共同社6月25日报道，来自中国、现居大阪府茨木市的一名男性（27岁）表示不知道有疏散点，地震当天一家九口人挤在一辆车内，在余震的恐惧中度过。第二天在附近一名女住户的告知下才前往疏散点。他表示，日本政府部门发放的灾害指南是日语的，所以并没看。

报道称，来自中国苏州市的鄂欣（21岁）在大阪旅行时遭遇地震。然而，车站广播和街头都没有传出外语信息。鄂欣不清楚是否需要疏散，通过中国的社交网站（SNS）等进行查询，呼吁东京奥运会前至少做好英语的信息传播。

报道还称，是否有支援外国人的机制？致力于大阪国际化的大阪府国际交流财团将灾害信息翻译成八国语言发布在“脸书”上，大阪观光局也于震后立即在主页上发布了灾情和交通信息，并在主要车站问讯处展开应对。

报道指出，然而事实上，这些援助的存在并未广为人知。

资料图片：6月18日，在日本大阪，警方封锁破损道路。新华社记者 马平 摄

责任编辑：桂强