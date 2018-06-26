美国防部长称访华为“倾听”之旅：听取中方意见

原标题：美防长称访华为“倾听”之旅

新华社华盛顿6月25日电（记者朱东阳 刘晨）美国国防部25日说，国防部长马蒂斯启程前往中国访问之前表示，自己此次访华旨在倾听中方对发展两国战略关系的意见，并与中方就彼此关心的问题展开对话。

马蒂斯将于6月26日至28日访问中国。马蒂斯当地时间24日对随行媒体团表示，双方将就彼此的军事战略交换意见，探讨双方共同关心的问题，确定双方利益的共同点和不同点，并继续保持对话。马蒂斯说，自己将充分听取中方对发展两国战略关系的意见，并阐述美方的看法。

马蒂斯认为中美在地区安全、繁荣和自由方面都拥有共同利益。除了推动朝鲜半岛无核化外，中美还可能就阿富汗反恐等领域的合作展开对话。

马蒂斯此行还将访问韩国和日本。

责任编辑：张玉