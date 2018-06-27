英媒：澳将通过反干涉法 暗指中国是“敌对国家”

原标题：英媒：澳拟本周通过反外国干涉法 暗指中国是“敌对国家”

参考消息网6月27日报道 英媒称，在预计本周由议会通过的一系列法律改革中，澳大利亚特恩布尔政府及其情报机构寻求打击急剧增加的外国间谍和干扰活动。

据英国《泰晤士报》网站6月25日报道，这些变化出现在人们对北京的行动和对其在澳大利亚本土日益增强的影响力感到担忧之际。

报道称，根据提案，为外国政府或与敌对国家有联系的外国实体工作的人员必须列入“外国影响力登记簿”。接受外国政府工作的前部长和政府工作人员在卸任后必须申报自己未来10年的安排。议员们在代表外国政府采取行动时必须公开登记。

报道指出，尽管这些法律改革所针对的国家没有点名中国，但被所谓“干预澳大利亚政治并渗透”批评激怒的中国最近几周冷淡了与澳大利亚的关系。

中国外交部发言人华春莹6月6日在例行记者会上回答相关提问时曾表示，中方一贯坚持在相互尊重、互不干涉内政的原则基础上同其他各国发展友好关系，寻求互利共赢。搞什么“干涉”或者“渗透”，从来不是中国style（风格）。希望有些人能够早日摘下有色眼镜，脱下“隔离服”，正确看待中国发展和世界发展。

中国驻澳大利亚大使成竞业6月19日出席澳大利亚中国工商业委员会举办的堪培拉联谊日活动时也强调，“为扫除两国关系的乌云和使其实现可持续健康发展，我们需要更多交流和包容，不断减少偏见和偏执。”他表示，“我们需要多从积极角度看待彼此的发展和政策意图，不断克服冷战思维。我们需要建立更多互信，不断缩小误解。我们需要在两国之间建立更多的纽带，而不是藩篱。我们需要尊重彼此的核心利益和重大关切，妥善管控分歧。”

责任编辑：张玉