外媒：美高官对华表态不同调 贸易战效果适得其反

原标题：外媒：美高官对华立场表态不同调 贸易战效果将适得其反

参考消息网6月27日报道 外媒称，美国财政部长姆努钦6月25日表示，财政部即将推出的投资限制不是专门针对中国的，而是适用于“所有试图窃取我们科技的国家”。而白宫贸易顾问彼得·纳瓦罗在25日晚些时候对媒体说，对美国技术公司的投资限制，将仅针对中国，从而释放出相互矛盾的信息。

美财长称投资限制非“中国专属”

据路透社6月25日报道，姆努钦在推特网站发文称，彭博新闻社和《华尔街日报》关于投资限制的报道“是错误的，是假新闻”。

一名政府官员6月24日晚告诉路透社记者，财政部正在拟定控制措施，将禁止中资持股25%及以上的公司收购“拥有重要工业技术”的美国公司。

报道称，特朗普政府高官就对中国贸易措施采取何种程度的激进举措存在不同看法。一名政府官员称，政府仍在就将于6月29日宣布的投资限制措施的某些方面进行争论。分歧还存在于美国对价值约340亿美元中国商品的关税措施，这一措施将于7月6日生效，中国表示这会导致报复措施。姆努钦在争论中属于较温和一派。

另据美国《华尔街日报》网站6月25日报道，美国财政部长姆努钦说，美国财政部拟议中的投资限制措施——当前对华贸易战的组成部分——并不会专门点中国的名，而是针对“所有试图窃取我们科技的国家”。

姆努钦在推特网站上说，《华尔街日报》和彭博新闻社对这些投资限制的报道是“假新闻”。

报道称，但这位财政部长的推文与白宫5月29日关于投资限制措施的声明相矛盾。

白宫的声明说：“为了保护我们的国家安全，美国将针对与获取产业重要技术相关的中国个人和实体，实施具体的投资限制并加强出口管制。”

《华尔街日报》出版方道琼斯公司的发言人说：“我们支持我们的报道。”

该报此前报道，美国政府正计划“禁止中国公司投资美国技术企业并阻止更多对华技术出口”。此举预计将令商业紧张局势进一步升温。

白宫贸易顾问发出相反信息

据路透社6月25日报道，特朗普政府内部关于限制外国对美国技术公司投资的矛盾信号，以及最近加征关税的消息，开始影响供应链，并导致6月25日全球股市震荡。

美国财政部长姆努钦6月25日说，限制对美技术投资的建议措施，并非仅针对中国。他说，即将实施的措施将适用于“所有试图窃取我们科技的国家”。

白宫贸易顾问彼得·纳瓦罗6月25日晚些时候试图低调处理姆努钦的表态，他对美国消费者新闻与商业频道（CNBC）说，对美国技术公司的投资限制，将仅针对中国。

报道称，华尔街的主要股指6月25日遭遇两个月来最大跌幅，作为避险资产的美国国债收益率下降。

报道还称，特朗普政府内部关于贸易政策的矛盾信号，反映了决策者在对华施压的力度上存在较大分歧，美国希望中国改变贸易、技术转让和工业政策。

报道指出，姆努钦不支持对中国产品征收高额关税，担心这会影响全球供应链。

报道还指出，但特朗普政府内部最尖锐的中国批评者纳瓦罗则支持对北京采取更强硬的措施。

芝加哥性能信托资金合伙公司的布赖恩·巴特尔说：“市场已经意识到，政治将变成政策。关税将成为事实，这已经开始反映在股价上。措辞越来越强硬。”

他说：“贸易战意味着全球GDP下降。这不利于增长。”

另据美国《华尔街日报》网站6月25日报道，特朗普政府内部在贸易政策上的巨大分歧再次公开化，让股市坐上过山车。白宫首席贸易顾问与财长就限制外国投资问题发生冲突。

报道称，由于投资者担心中美贸易战升级，美国股市6月25日出现大跌。白宫贸易顾问纳瓦罗不得不在电视上露面，试图安抚投资者。

报道还称，纳瓦罗和美国财长姆努钦一直以来在关税和对华政策等问题上存在分歧。

纳瓦罗6月25日下午在CNBC露面，表示投资限制措施事实上就是针对中国，而非其他国家。这个表态与姆努钦的相反。

报道称，纳瓦罗还暗示，目前就本周末前将宣布的投资限制内容尚存在分歧。他说：“近期唯一可以确定的事情是，财政部将于6月29日向总统汇报与中国相关事宜的进展。至于其他国家，还没有摆到桌面上讨论。”

报道还称，有官员透露，特朗普一直不满财政部拟定投资限制的进展，并要财政部在6月30日前拿出一份工作计划。

报道指出，让情况更复杂的是，在纳瓦罗接受CNBC采访后，白宫发言人桑德斯发表了似乎是与姆努钦站在一边的表态。桑德斯在记者会上说：“正如财长所言，我们将发布的声明针对所有试图窃取我们技术的国家，预计这个声明会很快发布。”

报道还指出，自5月中旬以来，纳瓦罗和美国贸易代表莱特希泽等美国政府内部在贸易问题上的鹰派人物一直风头很劲。

对华贸易战效果将适得其反

据美国《华盛顿邮报》网站6月25日报道，中美贸易战升温，双方相互威胁加征关税。美国的主要目标包括中国的科技公司，这令人们关注中国谋求成为技术强国的计划。迄今为止，中国吸取了哪些重要教训呢？最有可能的是，目前的贸易战也许会驱使中国制定更加雄心勃勃的产业战略。

另据中国外交部网站消息，在6月26日中国外交部举行的例行记者会上，有记者提问：在过去的24小时，美国政府在贸易问题上释放的信息很混乱。他们一会儿说美有关举措是针对中国，一会儿又说是针对世界上对美国构成威胁的国家。美方不同官员说出自相矛盾的话，中方是否感到难以辨别美方到底要传递怎样的信息？

中国外交部发言人陆慷对此表示：“我注意到了你的感受。怎么解释美国政府的政策，可能只能向美国政府有关方面了解。”

陆慷还表示：“至于中方怎么看待美政府政策和不同时候发出的不同信息，以及在这种情况下中方如何制定和推进自身政策，包括经贸领域政策，我相信你也十分清楚，对当前经济全球化发展趋势和全球化过程中出现的问题，以及如何解决这些问题，中方的立场是一贯的，也是坚定的，不会因为一时一事而有所改变。我们坚定认为，发展中出现的问题必须通过发展解决，全球化中出现的问题必须通过推动全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展来解决。对当今国际经济领域出现的、一些主要经济体之间的紧张和问题，中方和国际社会绝大多数成员一样，仍主张要维护和促进现有国际经济贸易金融秩序和相关准则，继续致力于推进贸易和投资自由化和便利化。我们相信这才是解决问题的根本途径。”

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责任编辑：张玉