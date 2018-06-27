原标题：巴西总统签署法令设立“中国移民日”
新华社巴西利亚6月26日电（记者张启畅 张武岳）巴西总统特梅尔26日签署法令，正式将每年的8月15日设立为“中国移民日”。
特梅尔在当天的签署仪式上表示，中国移民早在约200年前就来到了巴西。1900年8月15日，巴西官方记录的第一批华人抵达巴西。如今，中国是巴西最大的贸易伙伴，两国多领域合作广泛。他说：“两国间合作建立在互利共赢的基础上，从经济到航天，涵盖领域广，并在金砖合作框架下巩固了对话机制。”
特梅尔说，“中国移民日”的正式确立将夯实两国关系的根基，增进双边人文交流，同时进一步彰显华人对巴西社会建设作出的贡献。
巴西众议员、中国议员阵线主席福斯托·皮纳托去年8月15日向众议院全会递交提案，要求将每年8月15日设立为“中国移民日”。他在26日表示，“中国移民日”的确立将有助于在巴西传播中国文化，让更多巴西人了解中国。
中国驻巴西大使馆临时代办宋扬说：“‘中国移民日’法令的签署将在中巴人文交流史上留下浓墨重彩的一笔，这既是对华侨华人为巴西、为家人努力拼搏奉献的高度认可，也是巴西兼收并蓄、开放包容的生动体现。”
他强调，8月15日也是中巴建交纪念日，这一日子对于双边关系具有重要意义。上百年来，中国移民在巴西的发展见证了两国交流合作不断增进的历史。
1974年8月15日，中国和巴西正式建立外交关系。
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