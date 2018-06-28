澳或通过反外国干涉法案 美媒：或恶化澳中关系

原标题：澳议会今日或通过反外国干涉法案 美媒：可能继续恶化澳中关系

[环球时报驻澳大利亚特派记者 李锋]被沸沸扬扬炒作了几个月的澳大利亚反外国干涉法案已经进入议会最后辩论阶段。澳大利亚新闻网称，该法案最早将在28日通过，“以防止外国政府对澳政治、媒体、少数族裔、公民机构的影响”。该法案不点名任何国家，但被普遍认为针对中国。

美国彭博社27日称，澳大利亚将成为发达国家中首个通过此类法案的国家，此举可能继续恶化澳中关系。尽管遭到各方批评，由澳朝野两党联合组成的议会情报与安全委员会强调，通过新的反外国干涉法势在必行，且必须在6月底前通过，否则将在7月举行的数场议会重要补选中“受到威胁和干扰”。据悉，该委员会25日在议会就该法案提交了50多项修改建议，目的就是为法案在本周通过扫清道路。澳费尔法克斯新闻集团报道说，两党议员已经对法案进行过一系列讨论，并达成一致，预计通过没有疑问。

根据目前泄露出来的部分草案内容，为外国政府工作的人员必须列入“外国影响力登记簿”；澳内阁部长或政府官员卸任后为中国政府工作，必须申报自己未来10年的安排；澳议员在代表外国政府采取行动时必须公开登记等，违反者将面临刑事犯罪指控。

尽管澳政府从未声称该法案针对某一国家，但是澳媒普遍认为，如果没有发生工党前议员邓森所谓接受“中国商人政治献金”、在南海问题上发表“亲中”言论等事件导致澳国内掀起一股持续至今的“恐华浪潮”，这一法案或将无从谈起。

在中国外交部27日的记者会上，外交部发言人陆慷被问到该问题。他表示，立法是一国内政，我们原则上不作评论。至于有关方面一段时期以来发表一些言论，试图把中国因素牵涉其中，甚至作出一些妄加揣测的评论，陆慷再次强调，中国外交最根本和长期以来一直奉行的一项原则，就是不干涉他国内政。我们是这么说的，也是这么做的。他表示，希望各国都能摒弃冷战思维，在相互尊重、平等相待的基础上，更好推进相互交流和合作。

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