CCTV大富电视台：在日本讲好“中国故事”

原标题：CCTV大富电视台：“一切从了解开始”，在日本讲好“中国故事”

新华社东京6月27日电（记者华义）好多中国人不知道，在日本居然还有一个以CCTV冠名的电视台——CCTV大富电视台。

CCTV大富电视台大楼前台。（图片由CCTV大富电视台提供）

1996年，为加强两国的信息交流，中央电视台提出“国际频道落地日本，以增进两国民间相互了解与友好交往”的主张，CCTV大富应运而生。

自2012年实现日语本土化播出后，CCTV大富已逐渐实现对日的主流覆盖。

中国人在日本：“一切都是从了解开始的”

5月7日至13日，CCTV大富电视台举办了以“中国开启新时代”为主题的纪录片和专题节目展映周，播出了《习近平治国方略：中国这五年》日文版、三集系列片《中国故事》等节目，反映当代中国的发展变化，体现中国多姿多彩的社会现实，展现中日两国人民真诚的友好往来。

事实上在1996年前，日本没有中文电视台。

CCTV大富在日本一正式开播，就收到大量热线电话，电话来自在日的华侨华人以及对中国感兴趣的日本人。

“创办最初的几年可谓‘筚路蓝缕’！”CCTV大富电视台董事长张丽玲感慨地说，前期资金一度短缺、电视同传人才严重缺乏，甚至中日关系的波动都影响着CCTV大富的每一步发展。

为了能走进日本主流社会的视野，CCTV大富意识到，只有直面问题，才能做出能真正融入异国环境的好作品。

纪录片摄制现场。（图片由CCTV大富电视台提供）

从2001年开始，张丽玲等人历时10年摄制的大型系列纪录片——《我们的留学生活》陆续在中日两国的主要电视台播放。这一系列反映中国人在日本奋斗历程的真实故事在中日两国掀起空前感动大潮，引起强烈社会反响。

该系列中的《小留学生》还获得了有“日本奥斯卡”之称的“日本放送文化基金奖”最佳纪录片奖，张丽玲也荣获年度最佳个人策划奖。两项重头奖被在日华人和反映在日华人生活的电视作品获得，这在该奖历史上还是第一次。

《小留学生》中，小学三年级的张素随妈妈来到日本东京跟已经5年没有见面的父亲团聚。因为巨大的文化差异和语言问题，张素在日本的第一节课就彻底懵了，原来成绩一直名列前茅的她，根本听不懂老师和同学们在说什么。但聪明刻苦的小张素只用了一年的时间就跟了上来，并获得老师和同学们的喜爱。

日本的年轻人在看了《小留学生》后，直言从一个小孩子身上，看到了中国五千年文化的积淀，“觉得中国人很了不起，也很伟大”。很多日本人因此对中国产生了浓厚的兴趣，赴中国留学的人数一时之间也有所增长。

有趣的是，小张素回国后，CCTV大富收到很多北京月坛中学的照片。原来，很多日本观众专门跑到月坛中学去看张素，但又怕打扰孩子学习，在学校门口拍张照片就离开了，回日后将照片寄给了电视台。

看似小事，却是从一点一滴中建立起好感和信任。10年间，张丽玲和团队访问了300多位留学生，跟拍了66人。

“一切都是从了解开始的，”张丽玲坚信，“不管开始是不是喜欢，要先增进相互了解，让老百姓自己判断。”

日本人在中国：“让更多日本民众了解真实的中国”

从2017年开始，CCTV大富和中国五洲传播中心、日本富士电视台联合摄制讲述中日民间友好交往的大型系列纪录片《中国故事》，并在富士电视台陆续播出，一个个真实感人的故事受到日本民众的广泛好评。

《中国故事》第一季有三部：《上海，单亲妈妈物语》记录了来自日本的单身妈妈佐藤爱在上海生活工作、追求幸福的故事；《上海，拉面激战物语》讲述了两个日本人在上海创业的故事；《寻觅》讲述了第一个考入中国音乐学院研究生院的日本留学生齐藤麻耶在中国的学习生活。该系列纪录片让更多的日本民众了解了真实的中国，促进了中日两国关系的良性发展。

张丽玲与团队在节目转播现场。（图片由CCTV大富电视台提供）

一位名叫森田的中年女性是CCTV大富的长期观众，看了《上海，单亲妈妈物语》后很受感动，她说：“片中中国的王爷爷王奶奶一家人生活并不富裕，但是对佐藤爱主动伸出援助之手，把她年仅1岁的儿子从1岁带到12岁，完全像对待亲孙子一样。这样博大的胸怀，太让我们感动了，日中两国民众真应该世代友好下去！”

五洲传播中心副主任井水清介绍说：“《中国故事》在选题策划、拍摄制作、播出等每个重要环节上，充分利用国际化语言和方式讲好中国故事。不仅展示了中国的硬实力，也展示了中国的软实力和‘锐实力’。”

有日本民众说，“这些纪录片让我切身感受到，因为不了解而对一个国家抱有偏见，是多么愚蠢和无知。”

责任编辑：张申