泰13名少年足球队成员失踪 中国专家已加入搜救

原标题：中国洞穴救援专家抵泰参与搜救少年足球队工作

新华社泰国清莱6月29日电（记者陈家宝 李欣莹）中国洞穴救援专家队29日抵达泰国，加入对13名失踪泰国少年足球队成员的搜救行动。

当天下午，北京平澜公益基金会首批6名洞穴搜救专家在中国驻泰国大使馆和驻清迈总领馆协助下抵达清迈国际机场。救援队携带了水下机器人、潜水设备、三维成像仪等设备，赶赴清莱府参加搜救工作。

队长王英颉说，北京平澜公益基金会是以应急救援为核心的基金会，有在缅甸、尼泊尔等国救援的丰富经验。本次搜救将综合施策，通过洞潜、竖井探井、航空救援等方法多管齐下，希望能够帮助泰方解救被困人员。

泰国12名少年足球运动员和1名教练自23日进入一处国家公园洞穴内“探险”后失踪，泰国内外多支救援队连日持续工作仍然无果。该地区因降雨不断，洞内多片区域被雨水淹没，水中淤泥堆积，能见度极低，为搜救工作带来较大难度。目前搜救工作仍在进行之中。

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