中国驻联合国代表:设安理会改革时限只会加剧对立

原标题：中国代表：人为加快安改进程无助安改进程健康发展

新华社联合国6月29日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表马朝旭29日在第72届联大安理会改革政府间谈判过渡决定问题联大全会上说，试图人为加快安改进程的做法无助于该进程的健康发展。

马朝旭强调，任何不顾会员国严重分歧，试图人为加快安改进程或设定安改时限的做法，只会加剧会员国间的对立，破坏多年来的努力与成果，无助于安改进程的健康发展。

他说，今年以来，联大政府间谈判举行了5次非正式会议。政府间谈判共同主席阿联酋常驻代表和格鲁吉亚常驻代表根据联大第62/557号决定授权履职，尊重会员国主导，广泛听取各方面意见。各成员国在政府间谈判中就安改所涉五大类问题及其内在关联性进行了坦诚、深入和耐心协商，增进了相互了解，为达成最广泛共识积累条件。中方对联大主席和政府间谈判共同主席为此发挥的积极作用表示高度赞赏。

马朝旭指出，共同主席提出的“立场要素文件更新版”是其个人的工作文件。会员国没有给予其正式地位。近年来政府间谈判主席或共同主席根据各方讨论情况所提文件，均反映了会员国为推进安改问题所作努力，均为会员国讨论安改问题提供帮助和参考。中方认为，应同等重视4份文件，不应区别对待。

马朝旭说，安理会改革政府间谈判机制是会员国讨论安改问题的重要机制，会员国主导原则是政府间谈判平稳发展的关键保障。多年来，会员国积极参与政府间谈判，就安改问题提出的不同立场、主张和建议，构成了各方在政府间谈判开展耐心协商、相向而行的重要基础。

他表示，中方期待下届联大按照联大第62/557号决定授权，坚持会员国主导和“一揽子解决”思路，继续耐心广泛协商，不断积累各方共识，推动安理会改革政府间谈判沿着正确轨道，朝着凝聚最广泛共识、符合全体会员国共同利益和联合国长远利益的方向发展。

第72届联大当天协商一致通过了简短、技术性口头决定，将安理会改革政府间谈判过渡至下届联大。

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