脸书将西沙南沙标识为中国领土 越南要求“改正”

原标题：脸书将西沙南沙标识为中国领土 越南又“抗议”

[观察者网 综合报道]越南媒体7月2日报道称，社交媒体网站脸书广告专页地图将西沙和南沙两个群岛标示为中国领土，越南官方对此表示抗议，指出将致函要求脸书改正。

报道称，当地许多业者最近在脸书上设立广告专页时，发现地图将西沙和南沙两个群岛标示为中国领土，对此表示不满，并向政府有关部门反映。

报道指出，越南广播与电子信息管理局掌握信息后，已跟脸书沟通，并将正式致函，要求脸书改正。

越南广播与电子信息管理局副局长黎光自由说：“我们已经针对此事与脸书沟通。他们表示，已掌握事情，正在思考解决方向。我们2日将正式致函，要求脸书改正地图上有关西沙和南沙的错误。”

越南官方坚称，越方具有足够历史和法律依据，可证明对西沙和南沙两个群岛拥有“主权”。

统计显示，截至去年7月，越南脸书使用者数量达到6400万人，占全球脸书用户数量的3%，在世界各国排名第7位。

此前，谷歌地图于2015年因标示中国三沙市，也遭到越南方面的抗议。

据观察者网此前报道，美媒此前称中国已在南沙群岛的三个前哨基地，部署了反舰导弹和地对空导弹系统。对此，越南外交部抗议称，这是对所谓“越南主权”的严重侵犯。”

中国外交部发言人华春莹回应时强调，中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。中国在南沙群岛上开展和平建设活动，包括部署必要的国土防御设施，是维护中国主权和安全的需要，也是主权国家享有的当然权利。

她说，有关部署不针对任何国家，无心侵犯者无需担忧害怕。希望有关方面客观、冷静看待。需要强调的是，中国是贸易大国，也是地区和平稳定的坚定维护者。中国将继续同各国通力合作，维护好南海地区的和平稳定。

责任编辑：吴金明