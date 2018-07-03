中国资助重建的巴勒斯坦难民社区活动中心落成

原标题：中国资助重建的难民社区活动中心在巴格达落成

新华社巴格达7月2日电（记者张淼 程帅朋）由中国政府出资、联合国难民署和世界伊斯兰救济组织支持的巴勒斯坦难民社区活动中心重建项目2日在伊拉克巴格达举行落成交接仪式。

活动中心坐落在巴格达东部巴拉迪亚特区。中国驻伊拉克大使陈伟庆、联合国难民署驻伊拉克代表布鲁诺·格铎和巴勒斯坦驻伊拉克大使艾哈迈德·阿基勒当天为重建的海法巴勒斯坦社区活动中心剪彩。

陈伟庆在致辞中说，2017年中国为流落在伊拉克的巴勒斯坦难民提供了200万美元（约合人民币1338万元）的现金援助，除重建海法巴勒斯坦社区活动中心外，这笔资金还将为他们提供药品、医疗救助和奖学金等支持。

格铎说，帮助难民重建生活是国际社会共同的责任。当前全世界流离失所民众数量达到令人震惊的6800万，对难民及其社区的支持比以往更为重要。

据介绍，海法巴勒斯坦社区活动中心于1973年建成，后来部分建筑设施被毁。重建的社区活动中心设有护理室、篮球场等设施，可为当地社区约3000名民众提供多种服务。

责任编辑：张义凌