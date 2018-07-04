欧盟拒绝中方反贸易战施压的联合声明？中方回应

原标题：欧盟拒绝中方反贸易战施压？外交部：中欧已达成重要共识

[环球时报-环球网报道 记者 张鑫]据路透社报道，近日有欧盟官员称，中国正向欧盟施压，要求双方在即将举行的中欧峰会上就反对美国总统特朗普的贸易政策发表联合声明，而欧盟方面拒绝了这一提议。

在4日的外交部记者会上，有记者就此发问。发言人陆慷回应说，中欧在扩大经贸合作和共同推动经济全球化方面已达成重要共识，并会通过两大经济体间的对话向世界贡献正能量。

陆慷说，在上周刚刚结束的中欧经贸高层对话期间，中欧双方在深化和扩大中欧经贸合作、支持并推动经济全球化方面，达成了重要共识。

“双方都认为，必须坚决反对单边主义和贸易保护主义，要以务实的举措推动双边经贸合作，共同维护以规则为基础的多边贸易体系。”

陆慷表示，虽然一次对话不能解决所有问题，但我们相信只要能够坚持对话，中欧合作一定会为变化的世界贡献正能量。

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