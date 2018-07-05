美国人一年花9亿美元买烟花 90%产自中国

原标题：美国人一年花9亿美元买烟花 美媒：90%产自中国

参考消息网7月5日报道 美媒称，美国人今年将花掉9亿多美元用于购买各式各样的烟花。但是，对于想用放烟花的方式庆祝独立日的人来说，美国几乎完全依赖中国的供应。

据美国全国公共广播电台网站7月3日报道，美国烟花爆竹业协会执行董事朱莉·赫克曼说：“消费者自家后院燃放的90%的烟花来自中国。专业焰火表演所用的约70%的烟花是在中国制造的。”

报道称，情况并非向来如此。过去许多烟花是在美国中西部由像美国烟花公司这样的企业制造的。温琴佐·索尔吉1902年从意大利移民来到美国之后在俄亥俄州创立了这家公司。

他的玄孙罗伯托·索尔吉说，“和很多其他移民过来的家庭一样，（他）带来了许多意大利家庭使用的（烟花）制法。所以，我们在意大利也还有两到三代（烟花制造商）。”

在上个世纪的大部分时间里，意大利移民一直控制着烟花行业，他们大多数情况下是为自己的表演制造烟火爆竹。

罗伯托·索尔吉说：“我们的生产几乎一切都是从头开始的，从烟花之星到把烟花弹的外壳粘在一起，再到引信，以及放在中间的所有附属件。”

在1976年美国建国200周年的纪念活动前后，对烟花的需求开始超过美国的供应能力，因此像索尔吉的公司开始进口，从意大利、墨西哥，尤其是中国进口。中国人在一千多年前的唐代就发明了烟花。

赫克曼补充说：“烟花制造属于高度的劳动密集型产业。”随着相关法规越来越严格，而人们确实对手工制作东西不感兴趣，所以更多地依赖中国来完成这种生产是合情合理的。”

报道称，去年，烟花爆竹的进口与出口比率超过40比1。但到目前为止，这个领域激增的贸易赤字并没有引发特朗普总统针对其他行业的那种保护主义压制措施。

赫克曼说：“幸好，烟花行业没有受到关税的影响。我们正在非常非常密切地关注此事。”

烟花爆竹经销商警告说，对中国进口烟花征收关税将使他们红红火火的生意变得一团糟。不要搞错了：国内烟花销售和展示生意越来越红火。索尔吉的公司一直在逐年增加人手。不再必须承担手工制造烟花的重任，他们每年都能进行数百场的焰火展示，而且不仅仅是在7月4日这个繁忙的时候。

索尔吉说：“过去一年一两次的活动现在一年到头都有，所以整个行业实际上已经上升到又一个层次了。”

报道称，更重要的是，中国生产的大量烟花爆竹现在已经足够安全，几乎在每个州都可以合法销售，消费者购买的烟花从1998年的2.84亿美元增加到去年的8.85亿美元。（编译/刘晓燕）

2017年7月25日，中国烟花表演队的烟花在加拿大温哥华上空绽放。

责任编辑：桂强