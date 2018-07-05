日本前首相后人：周恩来曾为田中角荣盖毛毯

原标题：日本前首相后人讲述访华往事：周恩来曾为田中角荣盖毛毯

参考消息网7月5日报道 日媒称，日本华人教授会议近日在东京举行“不忘初心 开拓未来――改革开放与和平友好条约双40周年纪念研讨会”，与会者回顾了40年来日中合作的历史并就两国合作的未来进行了热烈讨论。

据共同社7月4日报道，自民党干事长二阶俊博发来寄语称“在以历史为鉴审视现代的同时，也有必要以未来为鉴审视现代”，认为“应预见到未来，思考什么是理想的日中关系”，呼吁“共同构筑日中关系的新时代”。中国驻日本大使馆公参薛剑在致辞中表示，在先辈打下的基础之上，40年来的日中合作取得很大成果，作为成功的典范希望双方能够珍惜，希望今后的两国关系不是互相“牵制”而是“共生”。

日本前首相大平正芳的外孙女渡边满子回忆了外祖父讲过的往事。1972年9月30日从北京飞往上海的飞机上，当时的首相田中角荣由于不胜酒力而睡着了，旁边的周恩来总理为他盖上毛毯，当从飞机舷窗看到经过自己的老家时，周总理向同行的大平热情介绍，大平感受到周总理对故乡的深深热爱。大平在上海飞回日本的飞机上曾自言自语道：“现在的两国都像过节一样热闹，但30年、40年后中国经济发展起来，可能会出现新的问题。”预见到两国关系的发展可能并非一帆风顺。如今继承祖辈的志向，积极为两国文化交流牵线搭桥的渡边表示，现在的中国充满活力又有着各种资源，希望大平提出的“田园都市国家构想”也能够在中国实现。

NPO法人“绿色地球网络”副代表高见邦雄介绍了自己从1992起长达25年在中国黄土高原开展的绿化事业，回忆当初来到这片干旱且水土流失严重的土地时的震撼感触。为了帮助当地人摆脱环境破坏和贫困的恶性循环，高见和当地民众一道尝试各种方式，在光秃的山头种植松树构成防护林；在小学建设附属果园种植杏树，作为经济植物既可减轻水土流失促进森林再生，又能创造收益支援当地教育；还邀请日方专家参与绿化，根据当地的情况改良技术并培养后续人才。20多年来共植树2000多万棵，过去的黄土高坡如今已郁郁葱葱换了新颜。始于山西大同的绿化事业现在扩展到河北省张家口一带，高见表示将把这一合作继续下去。

拓殖大学教授冈田实讲述了上世纪九十年代起为消灭小儿麻痹症与中方展开的合作，介绍称1990年中国小儿麻痹症发病率占亚洲的85%，而到1996年基本被消灭，这反映了中方与国际机构和日本合作的成果，其间千叶靖男等日本专家作出了很大贡献。他们在山东省深入农村，细致把握儿童注射疫苗不到位等实际情况，与当地政府合作建立病例报告监控体系、实现全省统一疫苗注射、强化小儿麻痹实验室诊断网络，促成了全国统一疫苗注射。一系列措施与踏实的努力取得了显著效果，2000年中国正式向世界卫生组织提交了消灭小儿麻痹症的实证报告。

关西大学教授沈国威介绍了以时任日本首相大平正芳访华时提议建立日语研修中心为契机而诞生的“中国日语教师培训班”（又叫“大平班”），以及上世纪八十年代以来的日语热和日语人才的培养。评价称“大平班”作为友好的平台，不仅大大提高了中国的日本语言及文学研究的整体水平，也使进修生首次近距离接触到日本教师的学问、人品和友好情谊，这些对他们的人生产生了深刻影响。

报道称，在讨论环节，各位嘉宾强调日中不仅要共享40年来在各领域携手合作的记忆，还应以全球视角看待日中关系。认为两国在第三国合作开展业务的空间十分广阔，今后应当从为世界做贡献的高度提出新的目标，并为实践目标而通力合作。

责任编辑：桂强