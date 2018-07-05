日媒：日本机器人研究被中国赶超 存在感下降

原标题：日媒：日本“看家本领”机器人研究存在感下降 被中国赶超

参考消息网7月5日报道 日媒称，与全球大型学术出版机构爱思唯尔的共同分析显示，在被日本视为“看家本领”的机器人研究领域，日本的国际地位正在下降。中国对科学技术积极展开投资，已经在学术论文数量方面超过美国，势力格局发生了变化。日本研究能力的下降再次浮出水面。

据《日本经济新闻》网站7月4日报道，日本经济新闻对截至2016年的机器人相关学术论文进行了分析。根据对大学和企业等各机构的分析，对2012年至2016年和10年前的2002年至2006年的数据进行了对比。

报道称，从2016年的机器人相关论文数量来看，中国为6604篇，超过美国，跃居第一位。日本为2254篇，被德国超越，降至第四位。而在2005年被中国超越之前，日本曾稳居世界第二位，仅次于美国。

报道还称，按机构比较，日本的衰退也非常明显。2002年至2006年论文数量首位的是东京大学，产业技术综合研究所（第9位）等日本的16家机构进入前100位。在作为研究质量大致标准的论文被引用次数方面，东京大学也高居第5位。索尼排在第64位，日本的10家机构上榜。而从2012年至2016年的论文数量来看，东京大学降至第8位。100位以内只有日本8家机构，仅为10年前的一半。

报道指出，在前500位以内，还能看出企业的动向。从2002年至2006年的学术论文数量来看，美国波音排在第94位，在各企业中排名最高。在日本企业中，除了居第107位的索尼、第150位的日立制作所之外，本田、NTT、松下、东芝和NEC也联袂入榜。而到了2012年至2016年，最高的德国西门子排到第215位，日本只有居第279位的本田。

东京大学教授浅间一表示，“通过出席国际会议等实际感受到，日本机器人研究的存在感在全球范围内出现下降”。浅间一分析称，“为了尽快实用化，日本容易走向重视短期成果的研究。均衡至关重要，应当支援能带来划时代成果的中长期基础研究”。

报道称，在日本，作为大学收入来源的国家“运营费拨款”不断减少，而其他国家则增加投资。浅间一表示，“这产生了很严重的影响”。日本大学教师的研究时间减少也是原因之一，机器人研发这一日本的“看家本领”可能在不知不觉之间就被夺走。

责任编辑：桂强