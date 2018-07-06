这个邻国突然对多个中国项目发难 中国必须小心

原标题：这个邻国突然对多个中国项目发难，中国必须小心了！

来源：牛弹琴公众号

（一）

是福不是祸，是祸躲不过。

马来西亚政权突然变天后，中国的麻烦终于开始显现了。

尽管92岁的马哈蒂尔也公开表示，对一带一路倡议没有意见，只是想和中国就某些协议重新协商。

但最近这几天，马来西亚的小动作越来越多，已经连续四个中国大项目被叫停，涉及金额高达200多亿美元。

综合外媒的报道：

1、东海岸铁路项目被叫停。

这条铁路全长688公里，投资550亿马币（约人民币883亿元），中方提供贷款，中国交建承建，这也是马来西亚最大的在建项目。

《金融时报》引述中交集团的声明说，马方的通知没有说明暂停期限，该公司担心发生额外成本，并且为2250名当地员工生计感到担忧。

2、三个石油管道项目被叫停。

马来西亚财长林冠英表示，暂停建设将使政府“就如何处置这些项目”，以及“这些项目在我们认为是完全一边倒的现有合同条款下……能否继续推进，做出最终决定”。

但马方也放出风声，考虑到对管道项目进行的重新评估，没有能够“让人有信心认为它们是值得的”，相关项目很可能被取消。

3、四个大项目，涉及中国资金230亿多美元。

这也意味着中国在马来西亚的几个大项目，都已经停工。仅仅这四个项目，加起来金额高达230亿美元。

如果这些项目都黄了，对中方来说，毫无疑问是巨大的损失。哪怕根据条款，马方必须为这种出尔反尔支付违约金。但中方企业面对的是一个国家，扯皮的事情将没完没了。

4、除了这四个重大工程外，还有碧桂园的森林公园项目。

这笔杨国强投资最大、砸广告费最多的项目，更面临重大变数。马哈蒂尔对这个项目曾大加挞伐，认为这成了一块“外国飞地”。

据说，马哈蒂尔很不高兴的一个原因，就是碧桂园项目售价太高，每套公寓100万马币（约25万美元），而马来西亚人均年收入仅约16000美元。

按照他的逻辑，“我们没有那么多人能负担得起这么贵的房子，你只好让外国人来买。但是，没有人希望看到大量的外国人涌入自己的国家。”

不能说没有一点道理。至于价格，马老爷子，看来你是真没见识过中国人的现在的房价。

但买了碧桂园的人，估计心中也相当忐忑。

（二）

中国怎么办？

必须看到，马来西亚政局还在剧烈变动中，马哈蒂尔最近小动作不断，也与国内政治斗争有关。

接下来的一系列变化，中国必须引起高度重视。

1、前总理纳吉布入狱毫无悬念。一些他任期内签订的项目，将可能面临严格审查，甚至不排除一些人借题发挥，以纳吉布时期与中国的密切关系，对中国投资进行妖魔化，一些中国项目甚至被暂停乃至取消。

2、这里面还有激烈的国际争夺的背景。甚至不排除日本等国借此大造舆论，妖魔化中国，并从中国手中夺走大单，包括在新隆高铁上大做文章。

3、如果中国应对得当，很可能的，这将是斯里兰卡的翻版。前几年，斯里兰卡政权变天后，新总统也对中国投资各种刁难，但随后外资撤离，导致斯经济陷入困境。新总统迅速调整政策，确保履行相关合同，中斯关系翻开新的一页。

当然，以环保等各种理由，突然叫停中国项目，更不乏是一种谈判手段。

按照外交安排，马哈蒂尔将前往中国访问，此时向中国尽可能多施加压力，迫使中国作出更大让步，肯定是老马最希望达到的目标。

接下来将是激烈的讨价还价，这无疑考验着中国的外交智慧和谋略。

当然，对马来西亚来说，还有一个重大变数，就是马哈蒂尔的年龄和身体。他毕竟已是92岁了，身体再好，再长寿，精力和政治生命也是有限的。这意味着马来西亚政策还将有新的调整。

但对中国来说，教训显然是深刻的。屡屡碰上这种政权更迭，屡屡陷入同样的困境，需要深刻反思。

中国不能总成为对方政治斗争的的标靶啊。不能前一个人执政，与中国关系好得不得了；但偏偏结果是另一人上台，于是风云突变，中国几百几千亿的投资面临重大的风险。

不管是国企还是民企，都是中国人的血汗钱呐。我们的教训，难道还不够吗？

当然，考虑到当前中美斗争的形势，老马现在突然发难，确实也够老谋深算的！

责任编辑：张申