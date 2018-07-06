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中国驻泰国使馆开通中国同胞求助热线

中国驻泰国使馆开通中国同胞求助热线
2018年07月06日 14:53 央视新闻
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　　原标题：泰国：我使馆开通中国同胞求助热线

　　央视网消息：普吉游船倾覆事故后，中国驻泰国大使吕健要求使馆和驻宋卡总领馆全力以赴做好处置工作，协调泰方动员一切可以动员的力量全力开展搜救工作，全力救治并妥善安顿获救中国公民。

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泰国普吉岛游船翻覆致18死多人失踪 乘客大部分是中国人

责任编辑：霍宇昂

泰国使馆同胞
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