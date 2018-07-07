中文诈骗电话打到美国？中国驻纽约总领馆发警告

原标题：中文诈骗电话打到美国？中国驻纽约总领馆警告勿上当

参考消息网7月7日报道 美媒称，从东海岸到西海岸，中文语音自动电话正在美国境内“肆虐”，给各地带来了很大“麻烦”。中国驻纽约总领事馆已发布多条警告，告诫人们不要被骗。

据美国《今日美国报》网站7月3日报道，这些新的语音电话很像人们在白天和黑夜不断接到的骚扰电话：铃声响起，你接通电话，在短暂的停顿、也许是卡嗒或者嘟嘟声之后，预先录好的语音信息开始在耳边响起。这些录音电话往往是年轻女性的声音，一般向你推销降低信用卡费率或者购买廉价医疗保险之类的信息。如果你掉入对方的陷阱，会有真人接听你的电话，努力让你交出自己的信用卡或银行账户信息。

报道称，重要的是，推销东西的语音自动电话在美国是非法的。所以不要指望电话另一头的人会遵照他们所说的话，跟你完成任何交易。你更可能成为身份盗用骗局或信用卡诈骗案的受害者，而不是从垃圾电话中获得一次交易。

报道称，新的中文版语音自动电话把目标对准了移民。这些电话会提供录音信息，声称电话是中国领事馆打来的，说接听电话的人遇到了麻烦，有时候还说中国领事馆有一个包裹，需要对方去取。然后，语音电话要求存款或费用，要求接听电话的人提供信用卡号码或银行信息。据联邦贸易委员会称，有时语音自动电话或现场操作人员会发出威胁，声称如果不按照他们的要求交出财务信息，接下来便会有更大的麻烦。

据全国公共广播电台报道，仅纽约市一地，警方估计至少有30名居民被骗走了300万美元。

据联邦贸易委员会称，这些诈骗分子还利用“来电显示欺诈”的办法来提高自己的可信度。他们可以伪造来电显示号码，让电话看上去像是来自熟悉的号码、附近的区号、你的家乡或者是中国领事馆。

也许有人会问：你不会说中文，为什么还会收到如此多的电话？——诈骗分子不知道他们把电话打给谁，他们打电话几乎没有任何费用，所以即使打上几千个电话，只碰到一位说中文的接听者也完全没问题。

报道称，这种骗局使用了许多跟英文诈骗电话一样的伎俩，比如说骗子假装来自美国国内收入署，要求接听电话的人就根本不存在的退缴税付钱。

对此，中国驻纽约总领事馆警告说，中国驻纽约总领馆不会通过电话或电话录音通知当事人有文件、包裹需要领取，或者涉及国内的案件需要处理，也不会通过电话向任何人索要个人银行卡或账户信息。

接到电话的人应该怎么做？

千万不要把钱给任何要求你付款的人——如果你说中文并接到一个威胁电话，那么千万不要把你的银行卡或信用卡信息告诉对方，不管语音信息听起来有多么可怕。没有人——包括中国领事馆、国内收入署和移民局官员——会突然打电话给你要求你付钱，他们当然也不会用自动呼叫电话来联系你。

屏蔽重复拨打给你的自动呼叫电话号码——如果某个特定的电话号码让你感到头疼，你可以利用苹果手机或安卓智能手机的功能来手动拦截这个电话号码。

使用手机软件——一些手机应用软件可以帮助用户限制语音自动电话。

将你的号码登记在联邦“请勿呼叫”清单上——“请勿呼叫”清单仍然是你屏蔽各类自动呼叫电话的最佳选择，最新的中文诈骗电话也在其中。

报道称，美国人也许会觉得，自动呼叫电话是一种永远无法治愈的疾病，但美国联邦贸易委员会在遏制这种趋势方面已经取得了一些胜利。该委员会定期举办展览会和论坛，以找到新的办法来阻止这些恼人的电话，还支付昂贵的诉讼费用来对付那些被抓住的电话推销人员。就在今年6月，联邦贸易委员会破获了一些电话诈骗活动，据称诈骗分子曾打出数十亿的自动呼叫电话。（编译/杨雪蕾）

责任编辑：张迪