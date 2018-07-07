原标题：泰国沉船已发现40名遇难者 船主被指无视天气警告

中新网7月7日电 据外媒报道，泰国普吉岛沉船事故的死亡人数增加，除了已经打捞到的40具遗体，救援人员还发现部分遇难者遗体被困在翻覆的船体中。根据泰国警方的初步调查，出事船只都有注册，且事发时没有超载。泰国副首相兼防长巴维则表示，若查明出事船只的船主及船长不顾警告，执意在恶劣天气出海，当局将对他们采取法律行动。

当地时间7月6日，泰国普吉岛海域附近，泰国皇家海军第三区司令部发布照片，显示一艘观光船在海中沉没。据悉，泰方救援人员已展开搜救工作。据报道，7月5日17时45分左右，两艘共载有127名中国游客的船只在返回普吉岛途中，突遇特大暴风雨发生倾覆。根据6日下午的最新消息，泰国搜救人员在沉船内发现26具尸体，加上此前在海上发现的14具，目前40人遇难，包括一名10岁左右的孩子。图片来源：东方IC 版权作品 请勿转载

泰国《民族报》报道，泰国港务局6日下午1时30分发表声明证实，目前已有40人不幸遇难。海事机构官员表示，搜救行动已持续一天一夜，而随着时间的流失，失踪者生还希望渺茫。

两艘共载有100多人的观光船5日傍晚在普吉岛近海因暴风雨而翻覆，其中一艘船上的39人全部获救，另一艘船凤凰号共载了105人，包括93名游客和12名船员及导游；事发时只有48人被救起，6日又多救起一人。凤凰号的乘客大部分是中国游客。

凤凰号是在从皇帝岛（Koh Racha）返回普吉岛途中出事。事发后救援队展开彻夜搜救，但由于海上天气恶劣，搜救工作在6日凌晨一度暂停，天亮后才恢复。当局派出直升机进行海上空中搜寻，潜水员则尝试在沉船中找寻失踪者。

据报道，泰国当地媒体刊登了一张照片，显示渔船上一批获救的游客，报道称前2宗沉船事故并无关连。7月5日，普吉岛风高浪急，当局已发出恶劣天气警告，有效期直至7月10日，并考虑禁止船只在大浪情况下出海。图为救护人员和医护人员营救被困游客。图为救援人员和医护人员营救被困游客。

警方已针对沉船事故展开调查。根据初步调查，出事船只都有注册，且事发时没有超载。

泰国副首相兼防长巴维指出，气象局已经发出警告，提醒船只不要在7月4日至6日出海，因此若查明出事船只的船主及船长不顾警告，执意在恶劣天气出海，当局将对他们采取法律行动。

他说：“我问他们（船主及船长）为何出海，他们说当时没有强风，但气象局早已发出警告。他们不顾警告，就要负起责任。”

泰国气象局6日发布消息称，狂风暴雨会持续袭击泰国南部地区，可能掀起3米高的海浪，船只受促不要出海。

普吉岛海事机构为此禁止从普吉岛出发到皮皮岛（Koh Phi Phi）和皇帝岛的船只出港，但前往攀牙湾（Phang Nga Bay）、桃花岛（Koh Lon）及其他邻近普吉岛岛屿的船只则能继续行程，当局要求提高警惕，小心航行。

责任编辑：桂强