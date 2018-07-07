泰游船倾覆已致38人遇难 泰总理督促全力搜救

原标题：普吉游船倾覆事故已致38人遇难 泰国总理督促全力搜救

新华社曼谷7月7日电（陈家宝 明大军）据泰国军方搜救人员提供的消息，截至7日中午，普吉游船倾覆事故已造成至少38人遇难。泰国总理巴育同日督促各相关部门全力搜救失踪人员，并下令在普吉设置救援指挥中心。

巴育当天在曼谷总理府表示，相关部门要做好受伤游客救护工作，并要求发动各方提供人员和设备，合力救援，尽全力在最短时间内搜救出失踪人员。他同时对遇难者表示沉重哀悼，并督促工作人员尽快彻查事故起因，确认事故相关责任人。

巴育已任命普吉府府尹为事故救援指挥官，负责全部事故救援工作。救援指挥中心将定时举行发布会，向外界提供信息。巴育要求各新闻媒体、团体和个人不要外传现场遇难者遗体照片，以保护遇难者信息、避免造成社会恐慌。

当地时间5日下午，两艘共载有133名游客的游船分别在泰国普吉珊瑚岛和梅通岛倾覆，其中127人为中国游客。

中国驻泰国大使馆参赞兼总领事李春林6日率使馆工作组飞抵普吉，与事发后连夜赶赴现场的驻宋卡总领事馆工作组共同会见了泰方相关人员，敦促泰有关部门全力搜救。由中国外交部牵头的多部委联合工作组于7日凌晨抵达普吉，参与现场处置。

中国政府联合工作组看望普吉游船倾覆事故部分受伤同胞和家属

中国政府联合工作组7日前往普吉行政医院，看望在5日普吉游船倾覆事故中受伤的中国同胞及家属。工作组一行详细询问了受伤人员身体状况及同行人员情况，表示大家的安危和救治情况牵动着党中央及国务院领导的心。领导专门作出指示，要求工作组全力做好搜救、救治以及后续工作。

责任编辑：桂强