泰倾覆游船出海前有预警 游客：事发没人抢救生衣

原标题：泰国倾覆游船出海前有预警 亲历者讲述现场情况

7月5日18时45分许，两艘载有中国游客的游船在泰国普吉岛附近海域突遇特大暴风雨发生倾覆事故。截至目前，船上127名中国游客中，16人死亡、33人失踪，另有78人获救。中国驻宋卡总领馆将做好后续处置工作，不放弃任何一丝搜救希望，全力以赴为中国游客及家属提供协助。

泰国气象厅：禁止普吉海域船只出港

据亲历游客讲述，当地时间7月5日白天，两艘载有127名中国游客的船只出海前往位于普吉岛南12公里的皇帝岛进行浮潜，17点左右原路返回时，载有35名中国游客的“艾莎公主”号在梅通岛附近突遇暴风雨倾覆，目前这35名中国游客已经全部被救出。

另外一艘“凤凰号”双层客船则在珊瑚岛附近海域倾覆，“凤凰”号上搭载了105人，其中包括92名中国游客。目前，也正是这艘船上的很多中国游客的下落，暂时无法核实。

据泰国《民族报》等媒体报道，7月4日至6日泰国气象厅发布气象预警，禁止普吉海域船只出港。泰国副总理巴威6日下午表示，涉事船只不顾气象厅警告擅自出海，船长和船主应对此事负责，并警告将采取法律行动。

据泰国《世界日报》网站消息，“凤凰”号负责人表示，公司将负责所有船客的医疗费用，提出保险索赔以补偿伤者及遇难者。

事故海域浪高数米 亲历女记者讲述惊心过往

此次倾覆事故发生在泰国南部普吉。据介绍，泰国南部实际上分属两个海域，西侧是印度洋海域的安达曼海，东侧是太平洋海域的泰国湾。这次倾覆事故位于安达曼海。泰国当地人一般不会在这时候去安达曼海域观光，因为很有可能遇到恶劣天气。

事发当时，除了两艘不幸倾覆的游船，当地还有好几艘载有中国游客的其他船只。上海《新闻晨报》的记者林颖颖一家就正在事发海域乘坐“海角七号”返回普吉岛，当时船上大约有30名中国游客。据林颖颖观察，大家没有受伤。

△林颖颖拍摄的天气画面

“后来想想挺感动的，我们船上所有的（游客）都是中国人，但没有一个人去抢这个救生衣，大家都安静地坐在那里等船员（发）。”

△沉入水中的凤凰号 图/泰国《每日新闻》

一游艇返航途中 救起两名遇险游客

7月5日，受泰国普吉岛恶劣天气影响，当地另外一艘载有91名中国游客的游艇，在返航途中遇到了两名在海上游玩遇险的俄罗斯游客，船员们立即停船参与救援。

最终，两名俄罗斯游客被成功救起，之后游艇顺利返航，目前这些游客全部确认安全。

泰国驻华使领馆开通求助热线及签证绿色通道

普吉游船倾覆事故发生后，泰国驻华使领馆开通求助热线，以便相关游客亲属及时跟进救助信息：

此外，泰国驻华大使馆和泰国驻上海总领事馆为遭遇游船倾覆事故游客的亲属和家人开通特批签证绿色通道，为其前往泰国看望受灾游客提供便利，咨询电话：+8618311452813（北京），+8618616228639（上海）。

责任编辑：张玉