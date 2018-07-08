日媒:中国快餐店进军日本 火锅馄饨俘获日本人心

原标题：日媒：中国快餐店进军日本市场 火锅馄饨俘获日本人心

参考消息网7月8日报道 日媒称，不久前，日本的大多数中餐馆还都是小型家族企业，但随着来自中国的流行快餐店突然出现在东京和其他地方街头，这种情况似乎正在改变。

据日本《日经亚洲评论》杂志网站7月4日报道，这些地方常常挤满了在日本生活或赴日本旅游的中国人，他们渴望在国外吃到正宗的中国菜，但日本人也渐渐感受到了发现中国各个地区的陌生菜肴的乐趣。

今年6月，距离东京繁忙的新宿区不远的高田马场站附近的一个角落开设了第一家沙县小吃店。在仅仅开业约一个月之后，它已经成为了一个颇受欢迎的小吃店，店外每天任何时间都有人排队，不仅仅是在午餐高峰时间。

报道称，该店提供各种菜肴，从拌入各种食材和芝麻酱的拌面到馄饨、蒸饺、炖罐等等，每道菜的价格在500日元左右（1日元约合0.06元人民币）。乍一看，这个小餐馆就像一间普通拉面店，但里面的感觉很“中国”，人们用中文聊天和点餐。一位顾客用中文说：“很好吃。”

报道称，沙县小吃是中国最顶尖的快餐连锁店之一，发源于中国东南部的福建省沙县，该连锁品牌在中国各地拥有6万多家门店。在日本经营一家科技公司的中国商人王远耀获得了在日本开设沙县小吃店的许可证，专门从中国请来了做沙县小吃的师傅（也就是这家连锁店的店长），以提供与国内一样的味道。他打算在东京及周边地区（包括池袋和上野）开设20到30家沙县小吃店，还在努力起草一份操作手册，寻求提供日式服务标准，吸引更多日本顾客到他的餐厅用餐。

另一个在日本落地的连锁品牌是马子禄，这是中国兰州牛肉面的一家知名老店，已被定性为“老字号”。这家连锁店去年8月在日本东京都千代田区神田神保町开设了第一家分店，以提供符合清真食品原则的食品而闻名。

与此同时，张梁（音）麻辣火锅，一家川味面条连锁店，现在在日本的东京、大阪、名古屋和其他地方拥有6家门店。顾客可以定制自己的面条，底汤需3美元左右，面条可以有不同的配料。

报道称，一些日本快餐连锁店比如一风堂拉面店以及吉野家在中国已经很流行，现在或许到了中国品牌用它们传统的——也是可口的——菜肴来俘获日本人心的时候了。（编译/龙君）

责任编辑：张迪