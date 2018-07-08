中国留澳学生屡成诈骗目标 受害者已损失数千万元

原标题：澳大利亚中国留学生屡成诈骗目标 受害者已损失数千万元
参考消息网7月8日报道 英媒称，在澳大利亚的中国人身陷精心策划的诈骗案，受害者们已经支付了超过900万澳元（1澳元约合4.93元人民币），而中国的留学生屡屡中招。
据英国《每日邮报》网站6月27日报道，为了解救自己，受害者们被骗子们说服去伪造自己受到绑架的场景。
维多利亚警方公布的照片显示，绑架场景中的受害者遭到捆绑，且嘴被塞住。
受害者将自己遭到绑架的照片发给他们的父母，希望他们能支付“赎金”。
这些虚假绑架案换来的“赎金”会被转移到骗子手中。一位不愿意透露姓名的留学生表示，她在电话诈骗中损失了近50万澳元。
就像许多澳大利亚人一样，她先是接到了一通电话，对方是一个说普通话的女人。因为她听得懂普通话，所以就继续听了下去，渐渐地，她被拉进了一个圈套。
电话那头的人对这位不愿意透露姓名的女受害人说，有个DHL包裹等她来领取，然后电话被转接到了一个自称“高级警官”的人那里。
这名“警官”说，这名女留学生卷入了一起跨国金融犯罪案，这让她十分害怕。
报道称，在她收到有自己照片的通缉令后，这个可怕的骗局就变得更加可信了。
报道称，诈骗分子利用的是受害者的恐惧心理。“警察”告诉受害者要保持沉默，可以花钱摆平这件事，来保证自己的清白。
这名女性受害人说：“他们每次让我汇钱的时候都有一个理由。一开始，我并不理解。他们就会解释，慢慢地，我开始对情况有所了解，但不是所有的情况。我只是信任他们，所以我做了他们让我做的事情。”
据SBS电视台报道，这名受害者给骗子汇去调查加急费4000澳元，保释金9万澳元，民事责任案件费用更是高达25万澳元。
这位不愿意透露姓名的女性受害者继续给诈骗分子打钱，她一直没有意识到这名“高级警官”其实是个骗子。
她说：“我很担心，也很害怕。他说这是机密案件，所以这件事我不能告诉任何人。”
在10天的时间里，这名女受害者的账户被掏空，她给骗子转了近50万澳元。
这些“警察”声称，针对这名受害者的指控越来越多，要她赶紧提供更多的钱。于是，她按他们所说的，欺骗自己的父母，还从雷达上消失，让她的父母转更多的钱。
她的父母给她打了数不清的电话，发了一大堆短信，她说：“我真的很想接他们的电话，但这是一种‘心理控制’。我不敢接电话……我变得更紧张了，简直不知道该怎么办才好。”
报道称，最终，受害人担惊受怕的父母通过“查找我的iPhone”应用程序获得了她的定位，并告诉她其实她才是受害者——而不是罪犯。
今年5月，本报刊登了警方发布的关于新南威尔士州骗局的报告。
当时，金融犯罪侦查队指挥官琳达·豪利特说，警方已经发现，整个州至少有50起诈骗案件发生。
新南威尔士州的警方说，这些电话一般会以用英文录制的语音消息开头，然后转给一个自称是中国大使馆或领事馆工作人员的人。
豪利特警官在一份警方声明中说：“打电话的人自称是政府官员，骗局的本质是让受害者相信自己遇到了麻烦，但他们可以花钱平息这件事。”
“打电话的人会说，受害者被卷入了某个案子，或者他们的身份被别人窃取了，这件事若放任不管，可能会对他们的澳大利亚签证产生负面影响，也可能会对他们远在祖国的家人造成伤害。”
警方还没有逮捕任何人，但他们表示，目前正在与中国大使馆和中国总领事馆协同开展调查工作。（编译/苑欣芳）
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