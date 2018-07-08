中国驻泰使馆确认41名中国公民在翻船事故中遇难

原标题：中国驻泰使馆确认41名中国公民在普吉翻船事故中遇难
新华社泰国普吉7月8日电（记者颜昊 明大军）中国驻泰国大使馆确认，截至8日上午9时，中国公民有41人在泰国普吉岛翻船事故中遇难。截至目前，事故共造成42人死亡，仍有15人失踪。
泰国普吉岛游船翻船事故救援工作已经不间断持续超过60小时。8日上午，两支来自中国的救援队加入泰方组织的救援打捞工作。一支为12人组成的交通运输部广州打捞局救援队；另一支是来自浙江的民间队伍公羊救援队。中方搜救人员携带压缩空气机和气瓶等专业设备，乘坐泰方提供的救援船抵达事故海区展开工作。
当地时间5日17时45分左右，两艘游船在泰国普吉岛附近海域突遇特大暴风雨，发生倾覆并沉没。其中，“凤凰”号上载有105人，另一艘“艾莎公主”号载有42人，两船上共有127名中国游客。目前，“艾莎公主”号上42人已全部获救，事故中死亡和失踪人员均来自“凤凰”号。
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