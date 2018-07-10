美议员妄指中方：是中国人让朝鲜退出美朝谈判

原标题：美对朝谈判起波折竟赖中国？中方：完全没道理

参考消息网7月10日报道 外媒称，美国一位颇具影响力的参议员8日妄指“中国让朝鲜退出与美国的谈判，以便在中美贸易争端中获得更多筹码”。

据韩联社7月8日报道，在参议院军事委员会任职的林赛·格雷厄姆发表的这番言论是在评论朝鲜对美国国务卿迈克·蓬佩奥作出的愤怒回应，朝鲜认为蓬佩奥提出的要求朝鲜彻底实现无核化的要求是“单方面的、强盗般的”。

格雷厄姆在接受采访时说：“我看到中国插手了这个问题，我们是在与中国斗争。在我看来，毫无疑问是中国人让朝鲜人退出了谈判。”

报道称，中国作为朝鲜唯一的主要盟友和贸易伙伴，被认为对旨在让朝鲜彻底取消核武器和弹道导弹计划的努力发挥着至关重要的作用。

报道表示，朝鲜的声明针对的是蓬佩奥周末对平壤的访问，他试图充实上月美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩在美朝峰会上所达成协议的内容。在这次峰会上，金正恩承诺致力于实现朝鲜半岛“彻底”无核化，以换取美国的安全保证。

另据俄罗斯《独立报》7月9日报道，美国国务卿迈克·蓬佩奥对朝鲜进行了访问，但他未能取得单方面让步：主人指责客人行为不当。一些评论把谈判进程减速与中国加强对朝压力联系起来。

《南华早报》指出，在中朝领导人的会谈中，北京承诺向朝鲜提供重大经济支持，这让朝鲜在与美国谈判时更有底气。

俄罗斯科学院远东研究所首席研究员亚历山大·罗曼诺夫指出：“中美对解决朝鲜问题的看法不同。中国主张双方互让，该主张随后得到俄罗斯的支持，彼此小碎步靠拢是现实之举。而特朗普向朝鲜承诺的光明未来必须以立即裁军为条件。”

俄媒称，朝鲜政治家不禁要问：华盛顿现在的外交政策有多少稳定性？正因为如此，作为能保证朝鲜未来的第三方，中国的立场至关重要。

罗曼诺夫表示，中国不会破坏联合国通过的国际制裁机制，朝鲜还有可以合作的领域。他认为，“中国并没有强烈愿望向朝鲜施压以加快无核化进程”。

对此，中国外交部发言人华春莹7月9日主持例行记者会时表示，蓬佩奥国务卿访问朝鲜之后，双方的表态似乎有一些温差。中方一直强调，希望朝美双方加强对话协商，落实好朝美领导人新加坡会晤达成的共识和成果，推动半岛无核化和政治解决进程沿着正确的方向走下去，并不断取得进展。

华春莹表示，美国国内有人把此次美朝高级别会谈之后双方表态的不一致与中方在半岛问题上的作用联系在一起，这完全没有任何道理。中方在半岛问题上的态度是一贯和明确的，中方将继续为实现半岛无核化和本地区长治久安发挥积极作用，做出建设性贡献。

此外据日本《每日新闻》7月8日报道，朝鲜半岛局势呈现出发生巨大变化的征兆，大体来说，缓和紧张局势的进程已经开启。

报道称，对日本来说，缓和紧张将导致驻韩美军大幅减少，如果那使驻日美军的作用发生微妙变化，即对中国军队的遏制力加强，那么就需要重新思索日美安保合作的理念。届时还会出现一个风险，即在拥护自由民主主义价值观这一点上，日韩美能否步调一致的风险。

报道称，可想而知，韩国顾及中国，在与日美的合作上会变得模棱两可。此外，美朝双方进行美朝会谈被视为“力量外交”的胜利，因此今后此类“力量外交”理念有可能普及全世界。这些所有的风险，也给日本带来很大的机会。

报道指出，首先，日本可以看清美军在远东作用的变化，尽早在安保方面强化日本与韩国的合作体制。此外，关于日美同盟，随着朝鲜的威胁减轻，可以把日美同盟从侧重地区安保升华成基于更宽视野的国际同盟。

责任编辑：桂强