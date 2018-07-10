日媒：日本男子因间谍罪在华被判有期徒刑12年

原标题：日媒称日本男子因间谍罪在华被判有期徒刑12年

[环球网报道 记者 王欢]日本共同社7月10日报道称，根据中日外交消息人士透露的消息，对于2015年在中国被逮捕的日本爱知县54岁男性，中国法院日前以间谍罪做出了有期徒刑12年的判决。

日本媒体此前有报道称，这名54岁的日本男子曾于2017年在中国海南省“开发温泉进行地质调查时”，因被指涉嫌从事间谍活动、窃取国家机密在华被拘，随后被中方相关部门依法逮捕。2018年6月，该日本男子在华被正式起诉。

按照日本媒体的说法，该男子为辽宁省大连市“大连和源温泉开发咨询有限公司”的负责人。2017年3月，该男子在海南省与2名同事使用测定仪器进行地质调查时被拘留，2017年9月遭到逮捕。该男子可能未取得土地挖掘许可。2名同事于2017年7月获释，并已回到日本。

根据日方统计，2015年以来，已有多名日本人因涉嫌在华从事间谍行为等被拘，至少有8人正被扣留。该男子是获悉遭起诉的第7名日本人。剩下1人于2017年3月在山东省被拘留，2017年9月遭到逮捕。

有关从事间谍活动的定义，中国相关法律中已有明确规定。间谍既指被间谍情报机构秘密派遣到对象国（地区）从事以窃密为主的各种非法谍报活动的特工人员，又指被对方间谍情报机构暗地招募而为其服务的本国公民。广义来说，间谍是指从事秘密侦探工作的人，从敌对方或竞争对手那里刺探机密情报或是进行破坏活动，以此来使其所效力的一方有利。密探，间谍的主要任务之一就是采取非法或合法手段、通过秘密或公开途径窃取情报。被派遣或收买来从事刺探机密、情报或进行侦查活动的人员。

日本媒体此前在报道日本男子因从事间谍活动在华被拘的消息时，往往会在介绍闻背景时多次强调，中国政府自2014年11月实施《反间谍法》，规定无论是否隶属于间谍组织，海外个人及团体一旦涉嫌从事窃取个人或国家情报的行为，都将被认定为从事了间谍活动。根据中国法律，间谍行为最高可判死刑。

而有关此类事件，中国外交部此前也已多次做出过回应指出，希望日方加强管理、教育，杜绝这样的案件重复发生。中方既然是以间谍罪起诉，检方应该是有确凿证据的。

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