华盛顿州商务厅厅长:白宫对华发起贸易战令人担忧

原标题：华盛顿州商务厅厅长：白宫“胡砍滥射”式贸易攻势“让人担忧”

位于美国西北部的华盛顿州是对华出口最多的州。日前，华盛顿州商务厅厅长布莱恩·邦朗德接受了本台记者专访。他表示，本届美国政府决定对华发起贸易战的决定令人担忧，华盛顿州正在感受到白宫发起的对华贸易战的冲击。

央视记者 王冠：对于此轮中美贸易对峙，您所在的这个华盛顿有着怎样的感受？这里的人们如何看待？

华盛顿州商务厅厅长 莱恩·邦朗德：我们或许是整个美国最依赖贸易的州，我们是北美洲第三大贸易港口，中国是华盛顿州最大的贸易伙伴，华盛顿州也是中国在美国最大的贸易伙伴州。因此，我们对中美贸易战的前景感到担忧。据估算，我们华盛顿州30%到40%的就业人口在与贸易有关的行业就业。如果中美开始一场全面贸易战，对我们州的打击将是灾难性的。

央视记者 王冠：您说到了（贸易对峙）对华盛顿州经济的影响，具体有哪些领域？

华盛顿州商务厅厅长 布莱恩·邦朗德：中国对美国的反制关税对华盛顿州的农业产生了影响，比如我们的樱桃和苹果等农产品的出口。此外，我们的政府对中国征收的钢铁和铝关税，对华盛顿州的航天制造业会产生很大影响。25%的波音737飞机都在华盛顿州生产，这个行业会受到影响。因为中国买家可以选择去买（法国的）空客而不是买（美国的）波音。

央视记者 王冠：您有什么想对另外那个（首都）华盛顿说的？他们似乎执意要同中国和其他国家进行贸易对峙，打贸易战。

华盛顿州商务厅厅长 布莱恩·邦朗德：特朗普政府提出了中美贸易领域美方长久以来的一些关切，尤其在贸易行为和知识产权执法领域。尽管如此，我对本届美国政府“胡砍滥射”式的无的放矢的贸易政策感到担忧，这种做法缺乏长期的深层的战略。我们州同中国和其他国家有很多贸易互访，将来我们会继续做下去，不管谁在另外那个（首都）华盛顿执政，不管他们采取怎样的对华贸易政策。

央视记者 王冠：但是，很明显有些人在自由贸易这个问题上有不同的看法，比如皮特·纳瓦罗。他被不少人认为是此次对华贸易攻势的幕后推手。

华盛顿州商务厅厅长 布莱恩·邦朗德：至于纳瓦罗先生，他曾经在今年早些时候声称，如果美国先对别国征收关税，别国不敢征收反制关税，显然那是一种幼稚的观点。他的观点在本届美国政府当道，彰显了目前这届政府执政的理念。有时候这些观点是不现实的。

（央视记者 王冠）

责任编辑：张玉