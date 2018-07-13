原标题：英媒：马来西亚高官或本周访华 重谈四大项目合同

参考消息网7月13日报道 英媒称，自5月令人咋舌的大选结果公布之后，马来西亚就对其外交政策进行了大幅调整，并改变了对基础设施项目的态度。

据英国《金融时报》网站7月11日报道，新任总理马哈蒂尔·穆罕默德暂停了中国支持的230亿美元的项目。

报道称，对纳吉布执政时期发起的大型项目进行重新评估是执政联盟计划的核心，他们计划削减公共支出，同时加强公司治理，并调查与前总理设立的一马发展基金有关的交易，该基金此前已有丑闻曝出。

近日，《金融时报》报道称，马来西亚已经叫停了中国支持的四大项目——东海岸铁路以及三条管线。

马来西亚财政部长林冠英说，马来西亚政府高级官员本周有可能前往中国，针对叫停的项目达成新的条款。马哈蒂尔将于8月访问中国，这将是他再度执政以来首度访华。

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