原标题：美国大豆协会呼吁政府取消对中国商品加征关税

新华社芝加哥7月12日电（记者王强）美国大豆协会12日发表声明说，对美国政府拟对更多中国商品加征关税感到“极度失望”，这势必“不必要地”伤害美国大豆种植者和农民。

美国大豆协会说，美国贸易代表办公室拟对中国2000亿美元输美产品加征关税的做法将加剧中美经贸摩擦。协会主席海斯多费尔指出，政府应寻求“非关税解决方案”，比如推动出口更多美国大豆来减少美国对华贸易逆差，而不应反其道而行。

海斯多费尔表示，美国大豆协会一直致力于开拓出口市场、扩大在中国市场的份额。美国豆农希望获得“稳定感和确定性”，华盛顿方面应取消会引发中方反制的关税措施。

中国是美国大豆第一大出口市场，对华出口占到2017年美国大豆总产量的近三分之一。

责任编辑：张迪