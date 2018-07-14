以往卖到中国大陆的大量垃圾被拒 美回收厂这么做

原标题：中国拒收洋垃圾！面对垃圾堆积如山 美回收厂竟打破这一禁忌--

参考消息网7月14日报道 境外媒体称，这几个月以来，美国巴尔的摩-华盛顿都会区的一处大型回收厂面临一大问题：现在他们需付钱聘人处理以往卖到中国大陆的大量纸类和塑胶垃圾。

据台湾联合新闻网7月12日报道，中国大陆自1月起为配合新推出的环境政策，拒收大部分的外国纸类和塑胶垃圾。

报道称，900吨的垃圾从华盛顿经历1小时车程，一周五天不分日夜倾倒在马里兰州埃尔克里奇的回收厂，厂内输送带上有各式各样的垃圾。

经营回收厂的废物处理公司主管泰勒表示，公司必须放缓机械运作，聘用更多人力从许多不同类别的废弃物中挑出“污染物”，包括衣物、电缆线、树枝或塑胶袋等。

报道称，废物处理公司打算将塑胶罐卖到南卡罗来纳州，并将纸箱运送到海外。但大量的混合纸和塑胶几乎毫无价值，回收厂打算将其拖运送走。

报道还称，中国大陆2017年买下美国逾半的废料。根据美国《科学进展》杂志，自1992年起，72%的塑胶废弃物最后都送到中国大陆和中国香港处理。但今年1月开始，中国大陆对废弃物设下0.5%污染值标准，美国大半垃圾处理无法达到这一目标。

美国废弃物处理业者估计，中国将在2020年前关闭回收物的大门，甚至可能更早。

报道称，印尼、越南和印度等废弃物输入国无法吸收先前输往中国大陆数的千万吨垃圾，美国仅有少数业者有能力处理这些废弃物，有些美国回收业者干脆直接把塑胶和纸类废弃物送到垃圾掩埋场。

另据台湾“中央社”网站7月12日报道称，在距离华盛顿约一小时车程的马里兰州埃尔克里奇的回收厂，数十名员工戴着手套和口罩，在令人神经衰弱的嘈杂声和尘土烟雾中工作，从成堆可能算是“污染物”的物品中分类，其中大多是女性员工。

报道称，废弃物从衣物、缆线到树枝等应有尽有，以及所有回收者的克星：塑胶袋，这不应该进入回收箱，因为会让机器卡住。

经营这家回收厂的废物处理公司主管泰勒表示，“我们已放慢机器，并且聘雇更多人”来清理垃圾。

报道称，然而分类线的终点是终产物：大捆含有纸张、纸板或塑胶的压缩废弃物。数十年来，这些大多是由中国大陆业者购买处理，转化成工厂用的原料。但中国大陆1月推行新环保政策，拒收多数纸类和塑胶废弃物。

埃尔克里奇废物处理公司回收厂设法将塑胶瓶卖给南卡罗来纳州的买家，并将纸板运到国外，但大批混合纸类和混合塑胶根本一文不值，还得付钱给分包商才能将它们送走。

报道称，其他美国回收厂甚至打破了一大禁忌，不再分类塑胶和纸类，而是直接送到垃圾掩埋场。

美国公共工程局局长肖特表示：“几年前回收价格比较便宜，然而今非昔比。”

他说：“对我们来说，回收会愈来愈贵。”

根据肖特的说法，为免成本节节攀升，市府希望“进一步教育居民哪些应该回收哪些不该回收”，尤其是不要把塑胶袋放进蓝色回收箱。

报道称，为减少回收或掩埋的垃圾量，美国政府也考虑提供第三种垃圾桶让居民放有机废弃物，并设厂将有机废弃物制成堆肥。市府也考虑根据居民制造废弃物的重量，要求他们付钱处理。

责任编辑：霍宇昂