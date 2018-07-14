原标题：世贸组织对中国第七次贸易政策审议结束

新华社日内瓦7月13日电（记者聂晓阳）世界贸易组织对中国第七次贸易政策审议13日在日内瓦结束。

率团参加本次审议的中国商务部副部长、国际贸易谈判副代表王受文在审议结束后对记者表示，在这次审议中，世贸组织成员对中国这两年的经济发展和贸易政策方向给予了充分肯定，认为中国认真履行成员义务，为其他成员带来了机会和好处，中国的改革开放没有止步。同时，他们高度赞赏中国对多边贸易体制的贡献，由衷感谢中国对发展中国家和最不发达国家给予的帮助。

他说，此次审议中也有部分成员对中国的贸易政策提出了一些关注和建议。对此，中国代表团努力增信释疑、澄清误解，希望可以帮助成员更好地理解中国的政策和做法。同时，对个别成员的不实指责，中国代表团也给予了有力回应。

本次审议会议主席、贝宁常驻世贸组织大使埃卢瓦·劳鲁在审议结束后的总结发言中表示，在审议中世贸组织成员强调了近年来中国对全球增长的贡献，“普遍对中国在世贸组织中的积极作用表示赞赏”，并对中国最近发布的旨在促进改革、扩大市场准入和投资机会以及旨在促进贸易和投资便利化的举措予以肯定。

商务部世贸司司长洪晓东在审议结束后对记者表示，在此次审议中，中国代表团团长王受文在会上提出捍卫世贸组织的基本原则和核心价值，反对贸易霸凌主义、保护主义和单边主义，“这个声音在会上得到很多成员的认同和支持”。他说，很多成员认为如果有争端，应该首先寻求通过世贸组织机制而不是采取单边措施来解决。

贸易政策审议是与谈判、争端解决并列的世贸组织三大功能之一，旨在促使成员之间相互就贸易政策提出问题、表达关注，是成员相互了解经贸政策走向和承诺执行情况的重要透明度机制。根据世贸组织规则，所有成员均定期接受审议。

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