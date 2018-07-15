美日演练封锁第一岛链 首次以岸舰导弹针对中国？

原标题：头条 | 首次！美日演练封锁第一岛链 以岸舰导弹针对中国？

7月14日，日本《读卖新闻》曝出消息：作为2018年“环太平洋”军演的组成部分，美日首次联合岸舰导弹演习已于12日在夏威夷考爱岛开始。《读卖新闻》称，该演习的对象就是“开展海洋活动的中国”。

长期以来，美日联合军演已是屡见不鲜，但此次“首次”演练的内容，确是别有深意。

日本：第一岛链的焦虑

众所周知，在美日看来，东亚大陆外侧的“第一岛链”（日本称为“第一列島線”），是其封堵中国海空力量前出太平洋的重要依托。过去，凭借海空绝对优势，美日对封锁岛链颇有信心。但近年来，中国海军和空军前出第一岛链的远程训练迅速增加。美日两国特别是日方对此甚为焦虑。

下图就是日本防卫省文件中的岛链与中国海空力量活动示意图。这一角度的地图，中国读者可能看起来不太习惯，但其常见于日本安全和军事研究领域的材料之中。这种看地图的角度，其实在很大程度上体现了日本一些人以中国为地缘政治对手的心态。

▲我们一定要知道，他们是这样看待世界的。

由此，2015年新《防卫计划大纲》出台后，日本自卫队祭出了一系列“反制”措施：将驻冲绳本岛的F15战斗机增加一倍，达到近50架；将整个西南方向的战斗机部队全部升级为第三代战斗机，老旧战斗机调往北部和东北部；在距离中国大陆最近的与那国岛建立侦察设施；分出航空自卫队半数E-2C预警机常驻冲绳那霸基地……

这些调整之中，有一点值得注意，那就是在琉球群岛的关键岛屿部署12式岸舰导弹。

按照日方的评估，就要在琉球群岛的各岛屿之间形成不间断的火力网。但在此前，其在冲绳本岛及其西南方向上并无岸基反舰力量。日方认为，这使得宫古海峡等进出第一岛链的重要水道“门户洞开”。由此，防卫省决定在冲绳本岛、宫古岛和石垣岛三处部署12式岸舰导弹。

▲日本陆上自卫队装备的12式岸舰导弹

宫古海峡宽度约为200公里~260公里，北南两端分别为冲绳本岛和宫古岛，而12式岸舰导弹的射程约为150公里。在两岛部署该型导弹后，在理论上可以形成“交叉火力”，彻底封锁宫古海峡。

▲宫古岛位置示意图

美日演习重在“联合”

不过，仅仅是部署导弹，还难以让自卫队安心。日方的最核心想法，还是要将美国人拖进来，实现“联合”作战，这就是此次演习的背景。

从报道中可以看出，在演习中，日方将侦察和通讯等环节交给美方完成，由日方完成火力打击。具体而言，就是美军派遣无人机与日方的P3C巡逻机共同搜索目标，在发现和确认目标后，再将目标信息传输给日方的导弹部队，由日方发起攻击。在演习中，美方提供了一艘退役舰艇作为靶舰（不知道日方是否要为此出钱），自卫队参演部队发射了4枚岸舰导弹，均命中目标。

此次演习的内容，其实就是日方设想的未来作战样式：美日联合进行侦察，日方依托美国的卫星、飞机、舰艇和潜艇等平台，可以在更大范围内更快发现目标，然后再发动打击，形成事实上的美日联合作战行动。

▲日本自卫队P-3C巡逻机

当然，侦察通讯这种事情，日方也完全可以自己来。日本有巡逻机，还要买美国的“全球鹰”无人机——续航能力超过1万公里，据说是要用在东海和南海方向。不过，如今日本一些决策者的心思，并不是算计如何对付假想敌，而是算计如何把美国人拖下水。因此，无论是改变国内法律，允许对美国行使集体自卫权（即事实上的联合作战）；还是要搞美日澳印四边同盟，参与美国的印太战略，其重心都在于如何更紧密地和美国人绑在一起，形成美国想甩也甩不掉的“盟友”。

当然，美方对日方的想法也心知肚明，所以一向给自己留有余地。在演习中，美方可以提供侦察支持，但并没有参与实际攻击。而在可能的冲突中，美方也同样可以仅提供情报支持（这已经可以帮日本的大忙），但在表面上置身于战火之外，由日本人顶在前面“火中取栗”。

很多日本人喜欢读王阳明，但不知他们能否想起王阳明的一句名言：“破山中贼易，破心中贼难。”只要有些人在心里还将中国作为对手和潜在假想敌，那么中国的任何进步，都会引发他们的焦虑和抑郁。每天惴惴不安地过日子，别人不舒服，自己也难受。

更何况，对快速发展的中国来说，只要把自己的事情做好了，这条岛链，也只是“眼中有链，心中无链”而已。

责任编辑：张义凌