日本或增设自卫队基地并部署F-35 日媒:针对中国

原标题：日本将增设自卫队基地并考虑部署F-35 日媒：针对中国加强防卫

参考消息网7月16日报道 日媒称，日本防卫省计划将鹿儿岛西之表市的马毛岛用作海上自卫队和航空自卫队据点，马毛岛是美国航母舰载机陆上模拟起降训练基地转移的备选地。这是针对中国而加强西南防卫的一环，“有事”之际将成为航空自卫队战斗机分散部署的据点。

据日本《产经新闻》7月15日报道，在推进收购马毛岛土地相关协调工作的同时，日本防卫省将加快探讨对马毛岛进行有效利用的方法。

报道称，根据现行态势，部署于美军横须贺基地的“罗纳德·里根”号核动力航母在海洋开展活动之前，FA-18战斗机等舰载机飞行员进行陆上模拟起降训练。今年3月，舰载机已由厚木基地转移至岩国基地。之后，由岩国基地飞往马毛岛实施训练。训练时间大概是每年两周左右，其余时间跑道闲置。

报道还称，为此，日本防卫省计划将之用作海空自卫队飞机训练据点。海上自卫队设想的是让鹿屋航空基地的P-3C侦察机飞往马毛岛进行起降和防空等训练。航空自卫队设想的是派新田原基地的F-15战斗机飞往马毛岛进行训练。

航空自卫队探讨引进可以短距离滑行起飞和垂直降落的F-35B战斗机，将之部署于新田原基地。海上自卫队也探讨将搭载直升机的“出云”号护卫舰改装为可供F-35B起降的航母。自卫队也考虑使马毛岛成为F-35B和“出云”号的训练据点。

报道称，在西南防卫方面，增加航空自卫队战斗机据点是课题。在西南方面，如果唯一的据点那霸基地的飞机跑道遭到破坏，从现状上看将没有可替代据点，因此自卫队将把马毛岛作为替代据点。如果事先将F-15战斗机分散部署于马毛岛，即使那霸基地遭到攻击也可以使F-15免遭破坏。

报道指出，为减轻冲绳县的基地负担，也有方案建议将美军普天间机场“鱼鹰”的部分训练转移至马毛岛进行。

责任编辑：张迪