坦桑尼亚总统马古富力会见中国中联部部长宋涛

原标题：坦桑尼亚总统马古富力会见宋涛

新华社达累斯萨拉姆7月17日电（记者李斯博 高竹）坦桑尼亚总统马古富力16日在达累斯萨拉姆会见中联部部长宋涛。

宋涛表示，中坦友谊源远流长，中国共产党愿与坦革命党加强交流，互学互鉴。中方将秉持习近平主席提出的“真、实、亲、诚”对非政策理念，推动两国关系再上新台阶。

马古富力请宋涛转达对习近平主席的问候，表示革命党将继续致力于传承和发扬坦中传统友谊，推动两国关系不断向前发展。

访坦期间，宋涛还分别同坦革命党总书记巴希鲁、坦外交部部长举行会谈，并出席尼雷尔领导力学院奠基仪式和中国共产党与世界政党高层对话会非洲专题会开幕式。

责任编辑：张玉