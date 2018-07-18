驻欧盟使团团长张明:中欧明确抵制贸易保护主义

原标题：专访：第二十次中国欧盟领导人会晤助推中欧关系健康稳定发展——访中国驻欧盟使团团长张明

新华社布鲁塞尔7月17日电 专访：第二十次中国欧盟领导人会晤助推中欧关系健康稳定发展——访中国驻欧盟使团团长张明

新华社记者帅蓉

第二十次中国欧盟领导人会晤16日在北京举行。中国驻欧盟使团团长张明17日在接受新华社记者专访时表示，此次中国欧盟领导人会晤进一步巩固了中欧关系健康稳定发展的势头，也为充满不确定性的世界贡献了重要的稳定因素。

张明说，中国和欧盟作为世界两大主要力量和经济体，明确抵制单边主义和贸易保护主义，坚决维护以规则为基础、以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，并同意建立机制就世贸组织改革与完善进行沟通，顺应了国际社会维护规则、扩大开放、深化合作的共同心声。

他说，在本次领导人会晤中，双方对中欧各领域交流合作进行回顾和展望，进一步诠释了中欧全面战略伙伴关系的丰富内涵。双方就推进中欧投资协定和地理标志协定谈判发出积极信号，就推进环境、能源、循环经济、科技创新、知识产权、工业、数字经济、城镇化等领域对话合作达成广泛共识，并签署了多份重要合作文件，为中欧打造新的合作增长点指明了方向。

此次领导人会晤期间，双方还发表了《中欧领导人气候变化和清洁能源联合声明》，承诺加强双多边合作，共同应对气候变化，推动清洁能源转型。在张明看来，这充分表明双方推动完善全球治理的负责任态度。“面对人类社会的共同挑战，全球治理合作正日益成为中欧关系的重要组成部分。将共识更多转化为行动，也是国际社会各方树立人类命运共同体意识的生动体现。”他说。

本次会晤还展现了中欧双方促进国际和平稳定的共同愿望。张明说，中国和欧盟都主张维护联合国权威、维护国际规则、维护多边主义，在推动国际和地区热点问题政治解决方面有着许多相似立场和观点。“无论是落实伊朗核问题全面协议，还是推动叙利亚、巴勒斯坦、利比亚、阿富汗等问题的政治解决，双方共同发出劝和促谈的清晰声音，本身就是对国际和平稳定的重要贡献。”

责任编辑：张玉