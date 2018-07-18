特朗普主动与普京谈中国 中方对中俄关系充满信心

原标题：特朗普主动与普京谈中国议题 中方回应：对中俄关系充满信心

参考消息网7月18日报道 俄媒称，16日在赫尔辛基举行的俄美峰会令人推测：美国试图拉拢俄罗斯，以便后者在美国与伊朗及中国的对抗中偏向美方。

据俄罗斯《独立报》7月17日报道，两国总统在互致欢迎辞时便迅速点明了会晤日程：与外界预期的一样，峰会将涉及当今世界的所有“难题”，但美国总统特朗普还增加了中国问题。专家认为，美方此举意在让俄总统普京在中美贸易战中支持自己。

特朗普对普京表示：“我们有大量问题需要讨论，既包括贸易、商业及军事等非常有意思的问题，也包括与中国及核政策有关的问题。”

报道称，特朗普提到中国不禁引人猜测，特朗普此行的目的是要在“遏制中国”方面取得普京的支持，特朗普也把防范“伊朗威胁”的讯息转达给了普京。

卡内基莫斯科中心主任德米特里·特列宁在评论特朗普有关中国的表态时说：“我不认为他在这方面能走很远，我无法想象俄罗斯与美国达成某种协议、讨论如何‘遏制或管控中国的崛起’。”

报道称，不排除一种可能：在特朗普有关美方优先议题的“个人列表”中，“遏制中国影响力”的排序要高于专家政要们在峰会前罗列的其他议题。

“观察”网站莫斯科记者站负责人、政论家马克西姆·苏奇科夫表示：“我感觉特朗普抵达峰会时，对叙利亚、乌克兰、‘俄干预美大选’及裁军问题的兴趣近乎于零。也就是说，尽管所有上述问题都会讨论，但特朗普的主要目标还是‘中国问题’。”

7月17日中国外交部例行记者会上，中国外交部发言人华春莹提及特朗普和普京的会面时表示，中方对俄美元首在赫尔辛基举行会晤表示欢迎。俄罗斯和美国都是联合国安理会常任理事国和具有重要国际影响的大国，对国际和平与安全负有重要责任。中方乐见俄美改善关系，希望双方加强沟通对话、扩大合作，这有利于世界和平与发展事业，有利于国际社会携手应对共同挑战。

华春莹表示，中方对中俄全面战略协作伙伴关系充满信心，中俄关系不会受到任何外部因素影响，中方对发展中美关系的立场也是一贯明确的。

7月16日，在芬兰首都赫尔辛基，美国总统特朗普和俄罗斯总统普京出席联合记者会。 新华社发

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