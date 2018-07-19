原标题：外交部：中方为避免贸易摩擦升级尽了最大努力

新华社北京7月19日电（记者闫子敏）针对有美官员称美中未能达成解决贸易分歧协议的责任在中国，外交部发言人华春莹19日表示，中方一直在以最大诚意和耐心推动双方通过对话协商解决分歧，为避免贸易摩擦升级尽了最大努力。美方有关官员如此颠倒黑白、倒打一耙，超出了一般人的想象，令人感到震惊。

当日例行记者会上，有记者问：有报道称，美国白宫国家经济委员会主任库德洛称，美中未能达成解决贸易分歧的协议，责任在中国。现在球在中国一边，只要中方拿出令人满意的方案，美方可以停止对中国商品加征关税。中方对此有何评论？

华春莹说，中国商务部7月12日声明已经完整还原了中美就经贸问题进行接触磋商的全过程，中方一直在以最大诚意和耐心推动双方通过对话协商解决分歧，为避免贸易摩擦升级尽了最大努力。全世界关注中美经贸关系的人也都通过媒体全程跟踪了事态发展的整个过程。

“当着全世界人民的面，美方有关官员如此颠倒黑白、倒打一耙，令人感到震惊。”她说，真的假不了，假的真不了。美方行为只能再次严重损害自身信誉，也完全无益于解决问题。

华春莹表示，中方在中美经贸摩擦问题上的立场和态度是一贯和明确的。从一开始，中方就表明了“不想打、也不怕打”的坚定立场。美方高举大棒，胁迫讹诈，蛮横无理，反复无常，出尔反尔，言而无信，是导致事态发展升级的直接和根本原因。美方应该清醒认识到，这是经济全球化深入发展的21世纪，这次它面对的是中国。“美方某些人不应再沉迷于做17世纪的堂吉诃德。”

“我们有信心、有底气、有条件，也有足够的能力，维护自身正当合法利益，同世界各国一道维护国际规则和多边贸易体系。”华春莹说。

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