原标题：印尼发布海浪预警 中国领馆提醒中国游客注意安全
新华社雅加达7月19日电 中国驻印度尼西亚巴厘岛首府登巴萨总领馆19日说，印尼政府日前发布海浪预警，总领馆提醒在巴厘岛中国游客注意海上旅游安全，切勿冒险出海。
中国驻登巴萨总领馆在官方网站上说，印尼交通部18日发布海浪大风预警说，19日和20日巴厘岛周边海域预计有大风巨浪等不良天气和海况，巴厘岛到蓝梦岛、努沙帕尼达岛、龙目岛海运航线停航。
总领馆建议19日和20日计划搭乘游船到上述岛屿旅游的中国游客及时调整行程，切勿在停航期间冒险出海并参加涉水活动。
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