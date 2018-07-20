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中国姐妹在日遇害案将宣判 被告依旧主张自己无罪

中国姐妹在日遇害案将宣判 被告依旧主张自己无罪
2018年07月20日 09:07 环球网
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　　原标题：凶手是否会被判死刑？中国姐妹在日本遇害案将于今日宣判

　　[环球网报道 实习记者 杨璐]中国姐妹在日本遇害并被抛尸山林案将于7月20日在横滨地方法院宣判。日本无业人员岩崎龙也涉嫌杀害中国籍姐妹，并将尸体遗弃神奈川县山中，被控杀人、弃尸等罪名。日本检方此前以“属有计划且极其残暴行为”为由要求判处其死刑。然而，被告依旧主张自己无罪，法院该如何宣判将引起中日舆论广泛关注。

　　日本NHK电视台7月20日报道称，家住日本横滨市青叶区的原派遣职员岩手龙也，于2017年7月将居住在该市中区的两位中国籍姐妹——姐姐陈宝兰（当时25岁）和当时还是学生的妹妹陈宝珍（当时22岁）杀害，并将遗体装在行李箱中运出，遗弃在神奈川县秦野市的山林中。

　　在横滨地方法院至今为止的审判中，日本检方认为，从现场留下的胶带以及被告的指纹开看，凶手只有被告一人。这是一场有计划，怀有强烈杀意的极其残暴的犯罪行为，并以此要求判处被告死刑。

　　另一方面，被告岩崎龙也却否认全部起诉内容，自称只是“帮了这对姐妹一个忙”。被告辩护方也一贯主张被告无罪。虽然承认被告的确进入了姐妹俩的房间，但主张这只是因为原告姐姐的留日签证已到期寻求被告帮助，被告也只是协助姐姐假装失踪。

　　关于此案的最终结果，日本横滨地方法院将于7月20日上午11时做出宣判。检方与被告方的主张对立，法院方面将会做出怎样的判决将引起中日舆论的关注。

责任编辑：刘光博

死刑姐妹被告
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