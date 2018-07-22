原标题：耶鲁经济学家：中国已成美国最爱找的外国替罪羊

今天花明天的钱，及时享乐，低储蓄率，经常账户赤字。。。美国知名经济学家、耶鲁大学高级研究员史蒂芬-罗奇近日接受央视专访时指出，不少美国国内因素是造成美国同中国等102个国家存在贸易逆差的重要原因。然而，罗奇认为，美国却总喜欢把自己的问题怪罪到别国头上，“中国正在成为美国最爱找的一只外国替罪羊”。罗奇曾在美国投资银行摩根斯坦利工作30余年，并在担任公司亚洲区主席期间，同中国企业深度合作。针对白宫指责中国的所谓“强迫技术转让”，罗奇现身说法表示摩根斯坦利等美国企业同中国企业是“自愿自主”合作。

央视记者 王冠：在您的《中美贸易的不平衡依赖》一书中，您写道，美国的低储蓄率，以及“今天花明天的钱”的及时享乐的生活方式，都是造成美国对华贸易赤字的因素。您能具体解释一下吗？

耶鲁大学高级研究员、美国经济学家 史蒂芬-罗奇：当一个国家不存钱的时候，比如美国，在去除通胀因素后，美国人的存款占收入的比例在2018年第一季度是1.7%，这是史上任何一个发达国家出现的最低存款收入占比。当你不存款却要保持增长，你就需要从外国输入多余的存款，那样的话你就会出现经常账户赤字，以及同外国的贸易逆差，来吸引外部资本。去年我们（美国）同102个国家出现了贸易逆差，这是我们存款与投资不平衡所带来的后果，不是中国在害我们，不是特朗普政府灌输给美国民众的所谓中国通过贬值、不公平贸易和产业政策来害美国。

央视记者 王冠：另外一个焦点议题是所谓的“强迫技术转让”。您对此怎么看？

史蒂芬-罗奇：或许曾有个案，但整体上看我不认同这种观点。当我在摩根斯坦利担任亚洲区主席期间，我们同中国本土公司有过合作。我们同中国建设银行合作建立了中国第一家投资银行：中国国际金融投资公司。我们当时是自主、自愿同中国公司合作，合作期间我们当然要互相共享人员、系统、方案以及战略。在这个过程中没有人强迫我们做什么，我们只想要联手打造一个成功的商业，这也是建立合资公司的意义所在。

（史蒂芬-罗奇著作：《中美贸易的不平衡依赖》）

央视记者 王冠：在您的《中美贸易的不平衡依赖》一书中，您写道：“中国正在成为美国最爱找的一只外国替罪羊”。这是为什么？为什么是现在这个时候？

史蒂芬-罗奇：我们（美国）为什么要把自身的问题责怪到别人头上，我想这源自我们的政治体制背景和其背后的价值观。 我们的政治制度造成了政客的“目光短浅”。我们国会的众议院每两年要选举一次，参议员每六年选一次，总统每四年一次，为了选举政治他们都不愿承认自己在执政或立法过程中犯过错误。他们不愿认错，却愿将美国的国内问题责怪到他人头上，比如收入不均，工资停滞和就业。（央视记者 王冠 李庆庆 白帆）

责任编辑：张建利