原标题：韩媒：韩国免税店重现生机 中国顾客终于回来了

参考消息网7月24日报道 韩媒称，一度低迷的韩国免税店经济重新恢复了生机。

据韩国《中央日报》网站7月23日报道，7月21日韩国关税厅消息显示，今年上半年韩国免税店总销售额为9.1994万亿韩元（1元人民币约合166.7韩元——本网注），同比增加38%。如果下半年保续这一增长趋势，今年免税店的总销售额有望超过18万亿韩元，较2017年（14.4684万亿韩元）增长将达到30%左右。

报道称，特别是乐天、新罗、新世界三大免税店公司形成稳定的三足鼎立格局，带动了免税店经济的增长。 一些新的免税店也在近期陆续开业。

报道还称，在外国顾客中，中国顾客占据了90%以上。而且在所有外国消费者中旅游团的消费为36%，自由行游客的消费占64%，其中大部分都是“代购”。这些代购凭借强大的购买力，可以不经过旅行社，直接与免税店签约拿到“回扣”。

新世界免税店江南店于7月18日开业后，现代百货商店江南店也将在今年11月开业。新世界免税店7月20日宣布，新世界免税店江南店开业后，日均销售额（7月18日至19日）高达17亿韩元，远远超过了预期的10亿韩元。新世界免税店人士称“我们的年末销售额目标是1800亿韩元，开业一年的销售额目标是5000亿韩元，现在的起步非常顺利”。按照这一趋势下去，江南店今年的销售额将达2500亿韩元。

报道称，预计8月至12月的经营有望给新世界创造3000亿韩元的销售额。此外，新世界从今年年初开始经营的二号航站楼免税店也有望创造2000亿韩元的销售额。新世界免税店相关人士表示“今年总销售额预计将从2017年1.8万亿韩元大幅上升到3万亿韩元”。

新世界在“免税店三强格局”排名最后，但随着规模扩大，业界预计新世界今年的市场份额有望从2017年的13%大幅提升到20%。

报道称，今年第一季度，新罗免税店销售额的42.6%来自机场免税店。新罗免税店今年第一季度销售额共计1.0137万亿韩元，比2017年（7827亿韩元）增加29%，营业利润则增加181%，达到476亿韩元。

乐天免税店相关人士表示，今年市内免税店小公店的销售额有望达到4万亿韩元，比2017年（3.1619万亿韩元）上涨30%左右。乐天作为仅次于瑞士杜福睿的世界第二大免税店企业，今年6月末刚在越南芽庄机场开设第七家海外免税店，本月还将参与台北桃园机场二号航站楼免税店的竞标。此外据了解，乐天免税店还在寻求收购澳大利亚免税店公司JR免税店。

责任编辑：桂强