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老挝阿速坡省大坝决堤 使馆提醒中国公民谨慎前往

老挝阿速坡省大坝决堤 使馆提醒中国公民谨慎前往
2018年07月24日 22:11 新华网作者：章建华
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　　原标题：中国驻老挝使馆提醒中国公民近期谨慎前往老挝阿速坡省

　　新华社万象7月24日电 中国驻老挝大使馆24日发布通知，提醒中国公民近期谨慎前往老挝南部阿速坡省。

　　通知说，阿速坡省一大坝23日晚决堤，造成人员伤亡和数百人失踪，老挝政府已将有关地区定为国家紧急灾区。

　　使馆提醒在老挝中国公民近期谨慎前往阿速坡省及周边地区。今年雨季老挝降水量大，河流堤坝水位较高，易发生危险。在老挝中国公民和机构应密切关注当地天气情况，加强安全防范和应急准备，保护好人身和财产安全。

　　使馆提示，如遇紧急情况，请及时报警并与中国驻老挝大使馆联系。中国驻老挝大使馆24小时求助热线电话：00865-20-55561683；中国外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：0086-10-12308。

责任编辑：张义凌

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