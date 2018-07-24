老挝阿速坡省大坝决堤 使馆提醒中国公民谨慎前往

原标题：中国驻老挝使馆提醒中国公民近期谨慎前往老挝阿速坡省

新华社万象7月24日电 中国驻老挝大使馆24日发布通知，提醒中国公民近期谨慎前往老挝南部阿速坡省。

通知说，阿速坡省一大坝23日晚决堤，造成人员伤亡和数百人失踪，老挝政府已将有关地区定为国家紧急灾区。

使馆提醒在老挝中国公民近期谨慎前往阿速坡省及周边地区。今年雨季老挝降水量大，河流堤坝水位较高，易发生危险。在老挝中国公民和机构应密切关注当地天气情况，加强安全防范和应急准备，保护好人身和财产安全。

使馆提示，如遇紧急情况，请及时报警并与中国驻老挝大使馆联系。中国驻老挝大使馆24小时求助热线电话：00865-20-55561683；中国外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：0086-10-12308。

责任编辑：张义凌