老挝阿速坡省大坝决堤 使馆提醒中国公民谨慎前往

原标题：中国驻老挝使馆提醒中国公民近期谨慎前往老挝阿速坡省
新华社万象7月24日电 中国驻老挝大使馆24日发布通知，提醒中国公民近期谨慎前往老挝南部阿速坡省。
通知说，阿速坡省一大坝23日晚决堤，造成人员伤亡和数百人失踪，老挝政府已将有关地区定为国家紧急灾区。
使馆提醒在老挝中国公民近期谨慎前往阿速坡省及周边地区。今年雨季老挝降水量大，河流堤坝水位较高，易发生危险。在老挝中国公民和机构应密切关注当地天气情况，加强安全防范和应急准备，保护好人身和财产安全。
使馆提示，如遇紧急情况，请及时报警并与中国驻老挝大使馆联系。中国驻老挝大使馆24小时求助热线电话：00865-20-55561683；中国外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：0086-10-12308。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 美发出疯狂威胁 外交部2句话回应超给...
- 【 军事 】 出鞘：我陆战队如何打一场真实的“红...
- 【 财经 】 国航乘客亲述急降12分钟:至今没有道歉
- 【 体育 】 世界足球先生10人候选：梅西C罗领衔
- 【 娱乐 】 韩红发声明否认出家告别歌坛传闻
- 【 科技 】 二手iPhone X平均售价达首次零售价85...
- 【 教育 】 双胞胎兄弟同时接到北大清华录取通知
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有