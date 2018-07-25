原标题：彭丽媛参观乌坦多社区托儿所

新华社比勒陀利亚7月24日电（记者孟娜）当地时间24日上午，国家主席习近平夫人、联合国教科文组织促进女童和妇女教育特使彭丽媛在南非总统夫人莫采佩陪同下，参观位于比勒陀利亚东郊的乌坦多社区托儿所。

彭丽媛和莫采佩抵达时，非洲自助基金会负责人、托儿所园长等在门口迎接。40名活泼可爱的南非儿童挥舞中南两国国旗列队欢迎，彭丽媛俯身同孩子们亲切握手问候。彭丽媛来到庭院，20多名儿童手持两国国旗，轮流用中英文高声呼喊“欢迎欢迎”。孩子们伴着俏皮轻快的舞蹈动作，合唱英文歌曲《欢迎您》、用中文吟唱中国古诗儿歌《咏鹅》、演唱南非说唱歌曲。彭丽媛认真聆听，频频点头微笑、不时鼓掌称赞，夸奖孩子们中文发音准确。彭丽媛来到教室，观看儿童绘画、识字，和孩子们用当地传统手语互致问候。彭丽媛向孩子们赠送玩具、文具、图书，并在孩子们自己创作的手印画上题写“前程似锦”，勉励孩子们好好学习、茁壮成长。彭丽媛表示，儿童成长关乎一个国家未来。儿童早期教育，最重要的是树德育人，引导他们树立远大志向、培育美好心灵。希望中南友好事业从娃娃抓起，让他们长大后做两国友好事业的传承者和接班人。

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