原标题：澳税务局指控皇冠赌场避税 金额高达逾7.3亿澳元

中新网7月26日电 据澳洲网报道，一份法庭文件显示，澳大利亚税务局（ATO）发现小派克（James Packer）旗下的皇冠赌场（Crown Resorts）通过一项以避税为目的收购项目减税高达逾7.3亿元（澳元，除标记外下同）。

报道，在与澳洲税务局多年的避税指责法庭之争中，皇冠赌场近日提交了最新的上诉文件。据了解，ATO曾指责，10年前，皇冠用于资助购买美国赌博业务Cannery Casino Resorts股份时涉及避税。

法庭文件同时显示，今年5月皇冠赌场在与ATO就6年前提出的约2.2亿元避税指责的首次交锋中以失败告终。不过，皇冠赌场也对ATO将对其收取2200万元利息的决定提出异议。

皇冠赌场此前曾表示，ATO就避税问题提出的总金额为3.62亿元，其中包括罚款与利息。

在对法庭提出的申诉文件中，皇冠表示，ATO利用《税法》第四条A部分剥夺皇冠赌场抵税的决定“没有做出有效的决定”。为此，皇冠要求法院恢复2009年至2012年间其申请的税款减免。

据了解，案件管理听证会将于8月31日举行。

“该上诉涉及先前已披露的争议。”皇冠赌场发言人称，“由于此事现已提交法院审理，我们无法进一步发表评论。”

值得一提的是，如果这次法庭之争进入审判阶段，将披露更多关于皇冠赌场Cannery收购的细节。

2007年，皇冠赌场宣布以17.5亿美元收购包括拉斯维加斯赌场运营业务的美国Cannery。

不过，由于当年小派克的姐姐Gretel Packer反对向美国博彩监管机构披露她的个人财务细节，2009年皇冠赌场将收购规模缩减至24.5%，价值3.2亿美元。

责任编辑：张岩