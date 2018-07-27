“金砖+”朋友圈进一步扩大 俄学者:是21世纪模式

原标题：“金砖+”朋友圈进一步扩大 俄学者：它是21世纪的模式

[环球时报赴南非特派记者 王云松 黎巧毅 青木 魏辉 柳玉鹏]“在21世纪地缘政治转变中，金砖国家成为自由贸易和全球化的倡导者。”面对南非金砖国家领导人会晤上传来的坚持合作共赢、反对保护主义的团结呼声，“今日俄罗斯”电视台26日评论道。当天是金砖峰会的关键一天，金砖五国领导人呼吁加强合作的同时，纷纷强调反对单边主义、保护主义。

去年金砖厦门峰会开创了“金砖+”模式，邀请5个非金砖国家对话。今年，“金砖+”朋友圈进一步扩大，22个非金砖国家领导人27日将参加“金砖+”合作对话。

俄罗斯卫星通讯社26日称，事实证明，面对目前的贸易战和有可能出现的货币战、金融战，中国提出的“金砖+”模式是十分必要的。俄科学院远东研究所专家罗马诺夫认为，受邀国家与金砖国家在发展经贸关系方面志同道合，也都希望根据有利于新兴经济体，“而不是有利于想‘让美国再次伟大’的那个人的规则来支持自由贸易”。

瑞士SRF电视台称，在特朗普政策下，西方联盟受到破坏。与此同时，非西方合作却在展示团结。西方联盟的弱化，也加强了金砖峰会在全球的政治影响力。金砖国家拥有全球40%的人口，低估这一点将是西方国家的疏忽。

南非“News24”称，金砖峰会以及中国领导人在非洲更广泛的访问让中国的路线与特朗普“让美国再次伟大”的信条区别开来。中国加强跨地区合作，特别是南南合作，深化与新兴市场国家之间的关系，在全球舞台上大步前进。Quartz 网站非洲版26日援引了一个形象的统计数字：过去10年，中国国家主席、总理和外长一共对43个非洲国家进行了共计79次访问。

“金砖国家，21世纪的模式”，俄“今日政治”网站以此称，俄罗斯地缘政治科学博士萨夫琴科表示，金砖国家不是一个联盟组织，而是一个能够平静地讨论国际问题的平台。这与北约、欧盟等模式有着本质区别。这一峰会有助于建立一个多极世界，各国在相互合作和互相尊重的基础上团结一致，建立新的关系，加强联系。金砖与美国控制并用于政治目的的G7等组织完全不同，“金砖国家模式是21世纪的世界模式”。

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责任编辑：张义凌