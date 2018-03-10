侠客岛：无论美朝怎么谈 中国注定绕不开

原标题： [解局]无论美朝怎么谈，中国注定绕不开

朝鲜半岛近日陡生变局。

继冬奥会朝韩双方的热络之后，7日，文在寅派遣的访朝高阶代表团宣布，南北双方首脑将于4月底在板门店举行会晤；9日，华盛顿宣布，特朗普接受金正恩与之进行会晤的邀请。9日晚间，习近平应约与特朗普通电话的新闻放出，“着重就当前朝鲜半岛局势和两国关系深入交换意见”。

如何看待当下的局势？我们同岛叔、复旦大学朝鲜韩国研究中心主任郑继永教授进行了一番交谈。

1、侠客岛：特朗普和金正恩为何会在当下同意会谈？

郑继永：除了联合国的严厉制裁，以及韩美对朝鲜外交的切断、经济的枯竭、军事的恫吓会让朝鲜有缓和的动力之外，从朝鲜内部看，一方面他认为自己已经完成了核武力，有谈判的筹码，所谓“手中有粮心中不慌”；但同时，朝鲜社会内部现在确实经历着相当大的困难，如果还是像过去那样强硬回应、甚至是武力对武力，朝鲜内部社会的容忍度堪忧，走向战争大概率会产生负面效应。因此，不如借着冬奥会的热火，再次让韩国从中作“二传手”，从踏过三八线、到跨过太平洋。

从美国的角度，现在它的全球外交在世界各地都引起了不同程度的反弹，如果在半岛问题上可以以“非美国”、非战争的方式应对，对美国、特朗普政府、特朗普本人的形象塑造作用都很大。全世界现在都视半岛为难解之局，若特朗普可以解决此事，美国在世界诸多国家、敌手或盟友面前，都可以有“立威”作用。

同样，作为一个喜欢制造交易、制造风险来对赌以获取最大利益的总统，特朗普会认为自己有交易谈判的经验、美国也有能力在与朝鲜对赌的情况下获胜。因此，在朝鲜至少是表面上后退一步（注：美国大使馆称金正恩“表示致力于去核，承诺不再进行任何核或导弹试验，并了解大韩民国与美国之间的例行联合军事演习将继续进行”）的情况下，特朗普也接了这一招。

2、侠客岛：朝美双方的对话会否一帆风顺？

郑继永：短期看，半岛的战争风险降低了很多，但是（就在我们谈话的）半小时前，美国国务卿蒂勒森也明确说了，双方见面“只是对话，不是谈判”。虽然全世界都在传这是戏剧性、爆炸性的新闻，但是仔细研究双方的话语会发现，唯一改变的就是会面的意愿，真正双方的叫价、对价，还没有触及核心的核问题，依然存在较大的风险和不确定性。

3、侠客岛：风险在何处？

郑继永：现在双方已经把价码叫得很高了，因此一旦谈判破裂失败，双方其实都很难承受。

对美国来说，从所有非军事手段的尝试，到双方元首的会面，如果这些手段都尝试之后依然谈崩，就跟前两次核危机时候的情况大不相同了——这将意味着美国所有的非军事手段均以失败告终，只能走向战争，风险不言而喻；

对韩国而言，除了发挥“二传手”、“驾驶员”的作用，一旦朝美谈判进入深水区，而始终不能触及核问题，韩国的保守势力就会认为，金大中、卢武铉已经给了朝鲜开发和拥有核武器的时间，如果此次依然不能奏效，就是继续在给朝鲜以缓冲的时机，谈判失败将对文在寅政府、韩美同盟、南北关系产生巨大的冲击；

对朝鲜来说，弃核的说法固然对于重启对话有用，但它肯定不甘心将命运全盘交与美国之手，轻言朝鲜将完全弃核还言之过早。加之特朗普的对赌性格和不稳定的性情，以及金正恩目前急于脱困的想法是否会发生变化，也给朝美会谈增加了不确定因素。所以，朝美展开对话或者谈判，其跌宕起伏、不可控的程度还是可以预见的。

4、侠客岛：特朗普和金正恩会面的新闻出来后，有言论称中国会被“甩开”，怎么看？

郑继永：不必有这种担心。中国的作用是不可避免、也无法避开的。如果朝美谈判进入深水期，想真正取得成果，中国在东北亚地区各方之间“担保人”、“保全人”的作用，其他国家是替代不了的。如果中方没有介入，各方也只能停留在嘴上缓和的局面；在触及到核问题的时候，中国的作用会具体发挥出来。

在东北亚问题上，中国是稳定器，这是不可否定的。无论朝美谈判走向何方，战争或和平，如果没有中国的帮助或阻拦，半岛都不可能真正稳定。目前半岛出现的“暂停核试、暂停军演”的局面，正是中国提出的“双暂停”策略。中国在本地区的“不战、不乱、不核”的“三不”政策，对半岛局势有巨大的震慑和稳定作用。无论目前新闻中中国受到的关注度有多高，中国在推动朝美接触上都起到了关键性作用，对于目前局面出力最多。

今天的新闻也看到，“特朗普表示，事实证明，习主席坚持美国应该同朝鲜开展对话的主张是正确的。美方十分感谢并高度重视中方在朝鲜半岛问题上的重要作用，愿继续密切同中方的沟通协调”。

换一个角度看，无论将来半岛局势走向何方，中国这么大的经济、政治、军事体量，无论谁想绕都是绕不开的，不可能绕得开。

5、侠客岛：所以中国在未来会发挥怎样的作用？

郑继永：习近平在通话中说得很明确，“希望美朝双方尽快启动接触对话，争取取得积极成果”。但同时，他也指出，“希望有关各方能多释放一些善意，避免做可能影响和干扰朝鲜半岛局势持续走向缓和的事情，努力把目前出现的积极势头保持下去”。

为什么会这么说？因为回顾历史，往往在局面相对缓和的时候，总是容易出现意想不到的情况。

比如上世纪90年代，朝美曾达成过核框架协议，美国承诺为朝鲜提供轻水反应堆、重油以及粮食援助，但当时美国对朝作出了错误的判断，认为当时的朝鲜处于内忧外困，尤其是天灾、缺粮，社会变化比较剧烈，美韩都认为朝鲜将会从内部崩溃，包括当时驻韩美军司令在当年十月就预言圣诞节朝鲜就会垮台，因此就停掉了对朝援助，导致朝鲜对美国极度不信任。第二次核危机、朝韩之间也有类似的情况。

所以，对于一个经常处于“黑匣子”状态的半岛而言，何时何地出现不可预料的事情都很难判断，这些事情历史上有，现实中有，未来也不会少。在祝贺各方出现缓和的同时，中国也要提醒各方，在维持稳定和平上不能放松，要考虑到多方面的因素。毕竟，在朝鲜半岛，有时候“外因”比“内因”发挥的作用要强势的多；东北亚地区的中美、中俄、美俄以及这三方的关系和博弈互动，还要继续观察。

在当下眼花缭乱的局势变动期，中国首先要稳住，现在“形”不错，但是“势”如何，还要再看。看明白、看稳之后，有前瞻性地做好全盘规划，保持外交定力，是中国当下应该做的。对于朝美之间的互动，我们可以“大胆假设、小心求证”，还是要做好准备。

至少目前的局面，让前阵子压在中国和东北亚心头的生战、生乱的担忧减轻，这是好事。某些舆论说“甩开中国”，固然会让人感受到“冲击力”，但是在真正解决半岛核问题的操作台上，还会有中国的一席之地，这个核心地位是别人撼动不了的。也有人说“朝鲜可能说服美国，称核武器对准中国、求得美国谅解以保留核武器”云云，有损害中国利益的想法，但中国相信这不会成为事实，更不可能出花招损害中国的利益。中国有能力止战、止乱、止核，保证中国利益不受损。

采写/公子无忌

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