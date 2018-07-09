原标题：美记者：中日韩俄四国高铁比较，中国的最快

美国“商业内幕”网7月8日文章，原题：我在中国、日本、韩国和俄罗斯乘坐高铁，其中一个比其他都好 作为国际记者，最近的中日韩俄之行，我乘坐了四国的高铁，并进行了对比。哪国的高铁是最好的呢？

首先，看列车。中国高铁是过去十几年发展起来的，列车自然是新的。去年，中国又推出最新型、自主设计制造的复兴号。日本的子弹头列车1964年引进，但日本一直在持续更新列车，（高铁）技术是日本一项重要出口。韩国高铁2004年投入运营，最初是和法国阿尔斯通公司联合开发的，近年来开发出自己的列车。俄罗斯高铁2009年开始提供服务，技术来自德国西门子公司。

其次，看车站。中国大多数新建高铁车站与其说是火车站，不如说更像机场。我在中国体验的大多数高铁站都直接与城市地铁相连，令旅行变成无缝对接。在日本，我坐了从东京到大阪的新干线，东京火车站华丽而有历史意义，但没有中国火车站现代化。在韩国，我乘高铁从首尔到釜山，两个车站尽管干净、易于通行，但无特别之处，看起来像大型购物中心。在俄罗斯，我乘从莫斯科到圣彼得堡的SAPSAN高速列车，莫斯科的车站尽管从外面看建筑漂亮，但内部跟圣彼得堡车站一样昏暗拥挤。

第三，看上座率。2016年中国高铁网服务近30亿人次，每年上座率约增长10%。全中国范围内高铁里程达1.55万英里，鉴于第一条高铁线2008年才开通，这个数字令人印象深刻。新干线网络覆盖面大，接近全日本人口的37%。韩国高铁网有4条主线路，更多线路在规划中，令人印象最深刻的是其高铁网覆盖全国约45%的人口。俄罗斯高速铁路只有一条，从圣彼得堡到莫斯科再到下诺夫哥罗德，全程8个多小时。

第四，看购票。在中国，外国人网购车票需亲自取票。重要的是要提前订票，热门线路常售罄。在日本也可网购车票，主要线路上有很多趟列车，不愁买不到票。韩国情况类似。在俄罗斯，在线买票需当心有些公司双倍收费。

第五。看车厢内部空间。中国高铁列车内部像机舱。日本新干线车厢与中国的相似。韩国列车车厢有点窄，看起来更旧。俄罗斯车厢是四国中最好的。

第六，看座位空间。我很满意中国高铁的座位，大且舒服，有很大的伸腿空间。日本新干线类似，但座位有点硬。韩国高铁座位空间更紧一些。俄罗斯高铁座位空间也很大，入睡舒适。

第七，看车上食物。中国高铁有些有餐车，提供包装好的可微波炉加热的食物。乘务员还推着小车卖各种零食、水果和饮料。新干线的食品种类少，只有饮料、零食和方便面。韩国高铁由于运行时间短，几乎不提供食物。俄罗斯高速列车的食物最好，很多经济座位提供咖啡、软饮和三明治。

第八，看车速。中国高铁时速能达350公里/小时，通常运速307公里/小时，新研发的复兴号列车能达400公里/小时。新干线最快运营速度320公里/小时，一些线路实际跑得慢些。韩国高铁最高设计速度350公里/小时，运营速度300公里/小时。俄罗斯高速列车250公里/小时，但可升级到350公里/小时。

哪个国家的高铁是最棒的？我个人观点是，中国火车是最快最新的。中国高铁凭借最先进技术水平的列车、让人惊艳的车站、令人印象深刻的铁路网而胜出，但检票程序和食品选择还可改进。（作者哈里森·雅各布斯，陈一译）

责任编辑：霍宇昂