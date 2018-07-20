重庆现UFO？摄影爱好者：训练飞机发射的干扰弹

原标题：重庆UFO之谜真相大白！

重庆惊现UFO？

真相原来是。。。

2018年7月18日晚20时开始，陆续有重庆市民发微博声称，在大竹林，沙坪坝，大学城一带的夜空中，可以看到多个出现又消失的光点或者光环或者光球，大概5到6个明黄色光球依次在天空中出现又消失，同时无人提到天空中有明显的轰鸣声。因此不少目击者和网络自媒体认为，这是典型的UFO事件。

先来看一下目击者所发的视频。

第一段长42秒，可见物体出现在比较高的空中，视频只有城市道路常见的背景噪声。第二段从43秒开始，背景声中有明显的噪声，但噪声来源更像是船的发动机。第三段从1分29秒开始，最令人称奇的黄色光环外观非常科幻，令人非常困惑。

UFO是英文Unidentified flying object，直译为不明飞行物。港台地区译名为幽浮。在2000年到2006年这一段时间，人类社会对UFO现象逐渐趋于理性，尽管绝大多数群众依然会将UFO和地球外智能生命的飞行器画上等号，但是对UFO有一定研究和认知的学者，已经能把历史上绝大多数UFO现象归纳为：对已知自然现象的误认（月亮，月晕，金星，虫群，鸟群等），对已知人工现象的误认（洲际导弹，火箭，热气球，探空飞艇，飞机，风筝，航拍无人机等）。

就在大家众说纷纭的时候，今天下午又出现的一段新视频给出了我们答案！

该视频是一位网名叫“影影之”的朋友，昨晚在重庆南山附近看到了群众们目击到的黄色光点之后用他手中的尼康P900拍摄下来的。这款相机在摄影圈里号称拍月神器，拥有83倍的光学变焦能力，也正是依赖如此先进的摄影技术，我们终于得以窥见这些UFO的真实面目。

▲视频中隐约可见飞机的轮廓

▲灰色箭头是之前被群众目击到的黄点，而红色箭头指向的是飞机机翼的航灯

▲飞行中的飞机

原来这UFO不是别的！只是正在进行训练的飞机发射出的干扰弹。

因此，所谓718重庆不明飞行物目击事件，其本质就是一架路过重庆市区的作战飞机，打了几发热焰干扰弹，干扰弹掉落后，其燃烧殆尽的过程被群众目击而已。再加上飞机处于亚音速巡航状态，没有太大的噪音，被夜色和云雾笼罩的重庆市民，仅仅用普通手机，还是看不到那架飞机的真面目的。

戳视频一探究竟↓↓

所以想看真正UFO的亲们，还要继续等待了。。。

责任编辑：霍宇昂